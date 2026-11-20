Sezon başından bu yana devam eden bütçe kesintileri, reklam gelirlerindeki düşüşle birlikte daha geniş bir alana yayıldı. İlk olarak bütçe artışı yapılmayan “Teşkilat” dizisiyle gündeme gelen indirim sürecine şimdi de Ay Yapım’ın üç projesi dahil oldu. Böylece sektördeki ekonomik sıkıntıların dizi ekiplerine yansıması yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

“SEVDİĞİM SENSİN”, “ÖMÜR USTA” VE “BAŞKALARININ HAYATI” DİZİLERİNE İNDİRİM ŞOKU

Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntıların temelinde, reklam gelirleri ile dizi yapım maliyetleri arasındaki dengesizlik bulunuyor. Toplanan reklam gelirlerinin bölüm başına harcamaları karşılamakta zorlanması üzerine kanallar, yapım şirketlerinden bütçelerde indirime gitmelerini talep etti.

Bu talepler doğrultusunda harekete geçen yapım şirketleri de maliyetleri düşürmek amacıyla başta oyuncular olmak üzere dizi ekiplerinden fedakârlık istedi. Böylece reklam sektöründeki daralma, televizyon yapımlarının bütçelerine doğrudan yansımaya başladı.

AY YAPIM’IN ÜÇ DİZİSİ DE İNDİRİM KAPSAMINDA

İndirim kararlarının son adresi Ay Yapım oldu. Şirketin aldığı kararla “Sevdiğim Sensin”, “Ömür Usta” ve “Başkalarının Hayatı” dizilerinde görev alan ekiplere yüzde 15 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.

Sektörde giderek yayılan bu uygulama, televizyon yapımlarının ekonomik koşullar karşısında nasıl bir süreçten geçtiğini bir kez daha ortaya koydu. Reklam gelirlerindeki düşüşün önümüzdeki dönemde başka dizilerin bütçelerini de etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başkalarının Hayatı’nın son bölümünde Sarp ve Erim’in kardeş olduğunun ortaya çıkması Özkaran ailesinde büyük bir krize yol açtı. Erim, intikam planını devreye sokarken Sarp ve Neslihan evlenerek ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Ancak Hülya’nın düğünü sabote etme girişimi ve gelinliğin kırmızı boyayla kaplanması geceye damga vurdu. Öte yandan Hülya, babası Salih tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise Hülya’nın hastaneye kaldırılması oldu. Sarp'ın Hülya'ya destek olması Neslihan'ı rahatsız ederken, Mediha ve Nisan hakkında ortaya çıkan gerçekler de aile içindeki sırları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Nisan'ın ölmediğinin açıklanması, gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı artırdı.