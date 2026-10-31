Başkalarının Hayatı bu akşam neden yok? Başkalarının Hayatı yeni bölüm ne zaman?

Başkalarının Hayatı dizisini takip eden izleyiciler, bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, yayın akışıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken “Başkalarının Hayatı neden yok?” sorusu gündeme geldi. Dizinin normal yayın gününde yeni bölümü ekrana gelmemesi merakı artırdı. Peki, Başkalarının Hayatı bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm hangi gün ekrana gelecek?

BAŞKALARININ HAYATI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinin izleyicileri, bu akşam yeni bölümün neden ekrana gelmediğini merak ediyor. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümlerinin yayınlanacak olması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre yapım için yeterli reklam gelirinin sağlanamaması nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi.

Başkalarının Hayatı’nın yeni bölümü yerine önceki bölümleri izleyiciyle buluşacak. Dizinin takipçileri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Başkalarının Hayatı yeni bölümüyle ne zaman ekrana dönecek?

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Bu akşam ekranda olup olmayacağını merak eden ve yayın gününü araştıran izleyicilere beklenen haber geldi. Sevilen yapım, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Başkalarının Hayatı, saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hülya’nın Sarp’a beklenmedik aşk itirafı, ikili arasındaki gerilimi daha da arttırır ancak Fikret’in onları birlikte görmesi Hülya’yı yeni yalanlara sürükler. Sarp’ın Neslihan’la giderek yakınlaşması Hülya’nın kıskançlığını körüklerken, Fikret’le evliliğinde de yeni çatlaklar oluşmaya başlar.

Bir yandan Özkaran evindeki yerini korumaya çalışan Hülya, diğer yandan arasını düzeltmeye çalıştığı annesiyle sert bir yüzleşme yaşar. Korhanlı ailesinin içine düştüğü mali kriz ise Jale’yi Hülya’yla tehlikeli bir pazarlığa sürükler. Sarp ve Neslihan’ın ilişkisi giderek ciddileşirken, Erim’in yeniden ortaya çıkması dengeleri değiştirir.

İkiliyi birbirinden ayırmak için her yolu deneyen Hülya, beklenmedik bir şekilde geçmişe ait sarsıcı bir sırrı öğrenir. Elindeki bu büyük kozu kullanmaktan çekinmeyen Hülya’nın atacağı adım, Özkaran ailesinde herkesi derinden sarsacak yeni bir krizin fitilini ateşleyecektir.