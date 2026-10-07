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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:40

Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti

Usta senarist Nuran Devres, Star TV ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden ve televizyon sunucularından biri olan Nuran Devres, dizinin kök hikâyesinin senaryosunu yazdığı 1997 yapımı Kara Melek’e benzediğini söyledi. Başkalarının Hayatı dizisine yönelik intihal iddiası kısa sürede gündem olurken, Başkasının Hayatı yapım şirketinden konuya dair bir açıklama gelmedi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 18:40

dizisi, bu kez hikâyesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia nedeniyle gündeme geldi. Usta senarist Nuran Devres, ’de yayınlanan ve tarafından hazırlanan dizinin temel hikâyesinin, kendi kaleme aldığı Kara Melek dizisiyle benzerlik taşıdığını öne sürdü. Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak da tanınan Devres’in açıklamaları kısa sürede dikkat çekti. İki hafta önce ekran yolculuğuna başlayan Başkalarının Hayatı hakkında yapılan intihal iddiası üzerine gözler yapımdan gelecek olası değerlendirmelere çevrildi.

NURAN DEVRES’TEN BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNE İNTİHAL İDDİASI

“Kara Melek”, “Kırık Ayna”, “Marziya” ve “Melekler Adası” gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların senaristi Nuran Devres, Star TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı “Başkalarının Hayatı” dizisi hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın spikeri ve televizyon sunucularından biri olarak da bilinen Nuran Devres, ekran yolculuğuna iki hafta önce başlayan dizinin kök hikâyesinin, kendi kaleme aldığı 1997 yapımı “Kara Melek” dizisine benzediğini öne sürdü.

Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Devres, dizideki temel hikâye yapısı ve karakter ilişkilerinin “Kara Melek”i hatırlattığını ifade etti. Tecrübeli senaristin açıklamaları kısa sürede televizyon ve dizi dünyasında gündem olurken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İntihal iddiasının ardından gözler yapım ekibinden ve ilgili taraflardan gelecek olası açıklamalara çevrildi.

“YASAL İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ”

“Başkalarının Hayatı” dizisiyle ilgili intihal iddiası gündeme geldi. Dizinin başta Meksika yapımı “Rubi”den esinlendiği konuşulurken, yapımın İngiliz yazar William Makepeace Thackeray’in “Vanity Fair” adlı romanından uyarlandığı açıklanmıştı. Ancak dizinin hikâyesinin kendi kaleme aldığı “Kara Melek” dizisine benzediğini öne süren senarist Nuran Devres, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti

Devres, diziyi beğendiğini ancak bölümler ilerledikçe “Kara Melek” ile benzerliklerin dikkatini çektiğini belirtti. Senarist, izleyicilerden gelen yorumların da bu yönde olduğunu ifade ederek, “Kök hikâyesi ve gelişimi Kara Melek’e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı” dedi.

Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti

Dizinin bir uyarlama olduğunun söylendiğini hatırlatan Devres, “Kara Melek, bahsedilen diziden 4,5 yıl önce yayınlandı” ifadelerini kullandı. Nuran Devres, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını açıkladı.

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#ay yapım
#Star TV
#Başkalarının Hayatı
#Kara Melek
#Nuran Devres
#Magazin
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