Nuran Devres’ten Başkalarının Hayatı dizisine intihal iddiası! Kara Melek benzerliği dikkat çekti

Başkalarının Hayatı dizisi, bu kez hikâyesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia nedeniyle gündeme geldi. Usta senarist Nuran Devres, Star TV’de yayınlanan ve Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin temel hikâyesinin, kendi kaleme aldığı Kara Melek dizisiyle benzerlik taşıdığını öne sürdü. Türkiye’nin ilk kadın spikerlerinden biri olarak da tanınan Devres’in açıklamaları kısa sürede dikkat çekti. İki hafta önce ekran yolculuğuna başlayan Başkalarının Hayatı hakkında yapılan intihal iddiası üzerine gözler yapımdan gelecek olası değerlendirmelere çevrildi.

NURAN DEVRES’TEN BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNE İNTİHAL İDDİASI

“Kara Melek”, “Kırık Ayna”, “Marziya” ve “Melekler Adası” gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımların senaristi Nuran Devres, Star TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı “Başkalarının Hayatı” dizisi hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın spikeri ve televizyon sunucularından biri olarak da bilinen Nuran Devres, ekran yolculuğuna iki hafta önce başlayan dizinin kök hikâyesinin, kendi kaleme aldığı 1997 yapımı “Kara Melek” dizisine benzediğini öne sürdü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Devres, dizideki temel hikâye yapısı ve karakter ilişkilerinin “Kara Melek”i hatırlattığını ifade etti. Tecrübeli senaristin açıklamaları kısa sürede televizyon ve dizi dünyasında gündem olurken, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İntihal iddiasının ardından gözler yapım ekibinden ve ilgili taraflardan gelecek olası açıklamalara çevrildi.

“YASAL İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ”

“Başkalarının Hayatı” dizisiyle ilgili intihal iddiası gündeme geldi. Dizinin başta Meksika yapımı “Rubi”den esinlendiği konuşulurken, yapımın İngiliz yazar William Makepeace Thackeray’in “Vanity Fair” adlı romanından uyarlandığı açıklanmıştı. Ancak dizinin hikâyesinin kendi kaleme aldığı “Kara Melek” dizisine benzediğini öne süren senarist Nuran Devres, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Devres, diziyi beğendiğini ancak bölümler ilerledikçe “Kara Melek” ile benzerliklerin dikkatini çektiğini belirtti. Senarist, izleyicilerden gelen yorumların da bu yönde olduğunu ifade ederek, “Kök hikâyesi ve gelişimi Kara Melek’e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı” dedi.

Dizinin bir uyarlama olduğunun söylendiğini hatırlatan Devres, “Kara Melek, bahsedilen diziden 4,5 yıl önce yayınlandı” ifadelerini kullandı. Nuran Devres, önümüzdeki günlerde konuya ilişkin gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını açıkladı.