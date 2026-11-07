Başkalarının Hayatı final mi? Başkalarının Hayatı dizisi bitiyor mu?

Başkalarının Hayatı dizisiyle ilgili ortaya atılan yeni iddia, izleyicileri meraklandırdı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin çekimlerinin durduğu öne sürüldü. Dizinin geleceğine ilişkin kararın pazar günü verileceği iddiası gündeme gelirken, alınacak kararın çekimlerin yeniden başlayıp başlamayacağını da belirlemesi bekleniyor. Peki, Başkalarının Hayatı final mi yapacak? Başkalarının Hayatı dizisi bitiyor mu?

BAŞKALARININ HAYATI FİNAL Mİ YAPACAK?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği Başkalarının Hayatı dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin çekimlerinin durduğu iddia edilirken, yapımın geleceği de merak konusu oldu.

Ekran yolculuğuna 26 Eylül’de başlayan ve hikâyesiyle izleyicinin karşısına çıkan dizinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Çekimlerin durmasına ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin ardından gözler, yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. Dizinin yeniden sete çıkıp çıkmayacağı ya da ekran macerasının sona erip ermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Başkalarının Hayatı dizisi için pazar günü kritik önem taşıyor. Dizinin akıbetine ilişkin kararın pazar günü netleşmesi bekleniyor. Alınacak kararın, yapımın bundan sonraki yol haritasını da belirleyeceği konuşuluyor. Çekimlerin durması final ihtimalini gündeme getirirken, şu ana kadar kesinleşmiş bir final kararı bulunmuyor.

Şimdi izleyiciler aynı sorunun yanıtını bekliyor: Başkalarının Hayatı final mi yapacak, yoksa çekimler yeniden başlayarak dizi ekran yolculuğuna devam mı edecek? Pazar günü verilecek karar, dizinin geleceğini belirleyecek.

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hülya’nın Sarp’a beklenmedik aşk itirafı, ikili arasındaki gerilimi daha da arttırır ancak Fikret’in onları birlikte görmesi Hülya’yı yeni yalanlara sürükler. Sarp’ın Neslihan’la giderek yakınlaşması Hülya’nın kıskançlığını körüklerken, Fikret’le evliliğinde de yeni çatlaklar oluşmaya başlar. Bir yandan Özkaran evindeki yerini korumaya çalışan Hülya, diğer yandan arasını düzeltmeye çalıştığı annesiyle sert bir yüzleşme yaşar. Korhanlı ailesinin içine düştüğü mali kriz ise Jale’yi Hülya’yla tehlikeli bir pazarlığa sürükler.

Sarp ve Neslihan’ın ilişkisi giderek ciddileşirken, Erim’in yeniden ortaya çıkması dengeleri değiştirir. İkiliyi birbirinden ayırmak için her yolu deneyen Hülya, beklenmedik bir şekilde geçmişe ait sarsıcı bir sırrı öğrenir. Elindeki bu büyük kozu kullanmaktan çekinmeyen Hülya’nın atacağı adım, Özkaran ailesinde herkesi derinden sarsacak yeni bir krizin fitilini ateşleyecektir.