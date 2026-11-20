2026 yılı, televizyon ekranlarında beklenmedik vedaların yaşandığı bir sezon olarak öne çıkıyor. Büyük umutlarla izleyici karşısına çıkan birçok yapım, reyting tablosunda hedeflediği başarıyı yakalayamayınca yayın hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Sonbaharla birlikte hız kazanan final haberleri, kasım ayında da gündemin üst sıralarındaki yerini korudu. Sezonun başından bu yana art arda gelen kararlar, izleyicileri de hangi dizinin sıradaki veda olacağını sorgulamaya yöneltti. Peki, 2026'da hangi diziler ekran macerasını noktaladı? Final kararı alınan yapımlar hangileri? İşte yeni televizyon sezonunda izleyiciyle vedalaşan diziler ve merak edilen son gelişmeler.

DİZİLER BİTİYOR MU?

2026-2027 sezonunun henüz ilk aylarında peş peşe gelen final kararları dikkat çekti. ATV, Star TV ve NOW ekranlarında yayınlanan yapımların bir bölümü beklenen izlenme oranlarına ulaşamayınca yayın hayatını sonlandırdı. Peki başka hangi diziler bitiyor?

HANGİ DİZİLER FİNAL KARARI ALDI?

Sezonun ilk final haberleri A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin dizilerinden geldi. Ardından Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz de ekranlara veda etti. NOW'un dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı da final yapan diziler arasına katıldı. Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi için de final kararı alındığı yönündeki haberler gündeme geldi. Böylece sezon başından 20 Kasım'a kadar final kararıyla gündeme gelen yapımların sayısı yediye ulaştı. İşte ekranlara veda eden diziler.

A.B.İ. 23 BÖLÜMÜN ARDINDAN EKRANLARA VEDA ETTİ

ATV'nin dikkat çeken projelerinden A.B.İ., yeni sezonunda beklenen reyting başarısını sürdüremedi. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizi, kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından ikinci sezonuna başladı. Ancak yeni bölümlerde izlenme oranlarının beklentilerin altında kalması final kararını beraberinde getirdi. Dizi, 6 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan 23. bölümüyle ekran macerasını tamamladı.

AŞK VE TAHT SADECE BEŞ BÖLÜM SÜRDÜ

ATV'nin bir diğer yapımı Aşk ve Taht da erken final kararıyla gündeme geldi. Akın Akınözü'nün başrolünde bulunduğu dönem dizisi, izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi. Kısa sürede reyting sıralamasında geriye düşen yapım için final kararı verildi. Aşk ve Taht, 7 Ekim'de yayınlanan beşinci bölümüyle ekranlara veda etti. Böylece sezonun en kısa süren televizyon projelerinden biri oldu.

ÇİRKİN DİZİSİ İKİNCİ SEZONUNDA FİNAL YAPTI

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin, ilk sezonundaki izlenme başarısını yeni sezonda devam ettiremedi. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerinde yer aldığı dizi, ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak yeni bölümlerde yaşanan reyting düşüşü, yapımın geleceğini etkiledi. Çirkin, 4 Ekim 2026 tarihinde yayınlanan 11. bölümüyle final yaptı. Dizinin kısa aralıklarla gelen final haberleri arasına katılması izleyicilerde şaşkınlık uyandırdı.

MERCAN KÖŞK YEDİNCİ BÖLÜMDE BİTTİ

ATV'nin yeni sezon projelerinden Mercan Köşk de ekran yolculuğunu tamamlayan yapımlar arasında yer aldı. İlk bölümlerinde dikkat çeken dizi, ilerleyen haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşadı. Final kararı sonrasında dizinin son bölümü 17 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı. Mercan Köşk, yedinci bölümüyle izleyicisine veda etti.

SEVDAM KARADENİZ DÖRT BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA ETTİ

NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz, kısa sürede final kararı alınan dizilerden biri oldu. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı yapım, 12 Ekim'de izleyiciyle buluştu. Ancak ilk bölümlerde beklenen reyting seviyesine ulaşılamaması nedeniyle dizinin yayın hayatının sonlandırılmasına karar verildi. Sevdam Karadeniz, 2 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan dördüncü bölümüyle final yaptı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 43. BÖLÜMDE SONA ERDİ

NOW'un uzun soluklu yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı da final kararıyla gündeme geldi. İlk sezonunda daha yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizi, yeni sezonunda aynı performansı sürdüremedi. Kasım ayının başında final kararı duyurulan yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan 43. bölümüyle ekranlara veda etti. Böylece sezonun en uzun süre devam eden ancak final kararı alan yapımlarından biri oldu.

HAYSİYET DİZİSİ İÇİN FİNAL KARARI GÜNDEMDE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet, 20 Kasım itibarıyla final haberleriyle gündeme gelen bir diğer dizi oldu. Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı yapımın 13. bölümde final yapacağı yönünde haberler paylaşıldı. Dizinin 17 Kasım'da yayınlanan 10. bölümü Total kategorisinde 4,50 reyting elde etti. Buna rağmen final iddiasının gündeme gelmesi izleyicilerin dikkatini çekti.

DİZİLER NEDEN ERKEN FİNAL YAPIYOR?

Televizyon dünyasında final kararlarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri reyting sonuçları. Özellikle yüksek bütçeli yapımlarda izlenme oranlarının beklentilerin altında kalması, kanalların yayın planlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Reklam gelirleri, bölüm başına maliyetler, yayın günü rekabeti ve izleyicilerin dizilere gösterdiği ilgi de karar sürecinde etkili oluyor. Yeni başlayan yapımların ilk bölümlerinde yeterli izleyici kitlesine ulaşamaması, erken final ihtimalini artırıyor.

2026'DA BAŞKA DİZİLER DE FİNAL YAPACAK MI?

Kasım ayı itibarıyla peş peşe gelen final haberleri, izleyicilerin diğer dizilerin geleceğini de merak etmesine neden oldu. Özellikle reyting sıralamasında geriye düşen yapımların yeni bölümleri yakından takip ediliyor. Ancak bir dizinin düşük reyting alması, mutlaka final yapacağı anlamına gelmiyor. Kanalların yayın politikaları, yapım şirketlerinin planları ve hikâyenin devamına ilişkin kararlar da belirleyici oluyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla sezonun öne çıkan final haberleri A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin, Mercan Köşk, Sevdam Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı üzerinden şekillendi. Haysiyet ise final kararı iddiasıyla gündemdeki yerini aldı.

