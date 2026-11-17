Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler yakından takip edilirken salı günü hangi diziler var belli oldu. 17 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan dizilerin kanalı ve saati de yayın akışında yer aldı.

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİ VAR 17 KASIM?

Salı akşamını dizi programına göre bu akşam yayınlanacak olan diziler belli oldu. 17 Kasım akşamının programındaki diziler şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.20 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

00.15 Daha 17

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR TELEVİZYONDA?

Ekranların sevilen dizilerinin yayın akışında bilgileri yer aldı. Kanalları ve saatleri belli olan diziler şöyle:

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gelinler Sofrada

15.00 Anne Yarısı

17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

23.45 Yeraltı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

23.30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.15 Bugün'e Başlarken

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

BU AKŞAMIN DİZİ PROGRAMI 17 KASIM SALI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.40 Masumlar Apartmanı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Yerli Dizi