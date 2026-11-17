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Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler yakından takip edilirken salı günü hangi diziler var belli oldu. 17 Kasım Salı akşamı yayınlanacak olan dizilerin kanalı ve saati de yayın akışında yer aldı.
Salı akşamını dizi programına göre bu akşam yayınlanacak olan diziler belli oldu. 17 Kasım akşamının programındaki diziler şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.20 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
00.15 Daha 17
Ekranların sevilen dizilerinin yayın akışında bilgileri yer aldı. Kanalları ve saatleri belli olan diziler şöyle:
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Anne Yarısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
23.45 Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.15 Bugün'e Başlarken
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.40 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Yerli Dizi