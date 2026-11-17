TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye başladı. 16-20 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri olan Janet Hanım, rakipleriyle girdiği rekabetle dikkat çekti. Yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise programın izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz Janet kimdir?

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HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Janet kimdir? Janet Kayar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışan ve 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden Janet Kayar'ın hayatı ve bilgileri merak konusu oldu. 30 yaşında olan Janet Kayar, aslen Siirtlidir ve yarışmaya da Siirt'ten katılmıştır. Asıl mesleği hemşirelik olan Kayar, profesyonel bir aşçılık eğitimi almamıştır. Daha önce MasterChef Türkiye'de de yarışmış olan Kayar, mutfak deneyimini Yemekteyiz sofrasına taşımaktadır. Kalabalık bir ailede büyüyen yarışmacı, memleketinin geleneksel lezzetlerini modern sunumlarla bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

YEMEKTEYİZ JANET KAYAR KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 16-20 Kasım haftasında yarışan Janet Kayar, mutfaktaki yeteneği ve rekabetçi tavrıyla dikkat çekiyor. Profesyonel bir aşçılık eğitimi almamasına rağmen yemek yapmaya duyduğu ilgiyle öne çıkan Kayar, kendisini mutfakta geliştiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce MasterChef Türkiye'de de yarışan Janet, bu kez Yemekteyiz'de hünerlerini sergiliyor.

YEMEKTEYİZ JANET KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Janet Kayar, 30 yaşında. Genç yaşına rağmen yemek yarışmalarına katılarak mutfaktaki becerilerini geniş kitlelere gösterme fırsatı bulan Kayar, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.

YEMEKTEYİZ JANET ASLEN NERELİ?

Janet Kayar aslen Siirtli. Yarışmaya da Siirt'ten katılan Kayar, memleketinin yemek kültürünü ve mutfak alışkanlıklarını önemsiyor. Geleneksel lezzetleri modern sunumlarla bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmacı, yöresel mutfak kültüründen aldığı ilhamı Yemekteyiz sofrasına taşımaya hazırlanıyor.

YEMEKTEYİZ JANET NE İŞ YAPIYOR?

Janet Kayar'ın asıl mesleği hemşirelik. Sağlık sektöründe çalışan yarışmacı, yoğun iş temposunun yanı sıra yemek yapmaya duyduğu ilgiyi de sürdürüyor. Profesyonel aşçılık eğitimi almadan kendi deneyimleriyle mutfakta kendisini geliştiren Kayar, yemek konusundaki yeteneğini televizyon ekranlarında da göstermeyi amaçlıyor.

Hemşirelik mesleğinin yanı sıra yemek yapmaya duyduğu ilgiyle de dikkat çeken Janet Kayar, daha önce MasterChef Türkiye'de edindiği yarışma deneyimini bu kez Yemekteyiz'e taşıyor. Siirt kökenli olan ve kalabalık bir ailede büyüyen Kayar'ın hazırlayacağı menü, rakiplerinden alacağı puanlar ve haftanın finalindeki sıralaması merakla bekleniyor. 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden yarışmacının performansı, haftanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.