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İstanbul
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları belli oldu. 16-20 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimlerden biri de Dilara Biskupski oldu. İstanbul doğumlu olan ve Polonezköy'de yaşayan Dilara, köklü bir aile işletmesini sürdüren isimler arasında yer alıyor. Peki, Yemekteyiz Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 17 Kasım 2026 Salı günü yarışmacısı Dilara Biskupski Çelik, 42 yaşında. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, Polonya kökenli bir aileden geliyor. Uzun yıllardır Polonezköy'de yaşayan Dilara Çelik, ailesinin geçmişine ve bölgenin kültürüne dikkat çekiyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte özel hayatı, aile işletmesi ve mutfak deneyimi de izleyicilerin merak ettiği konular arasına girdi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Dilara Biskupski Çelik, 42 yaşında. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, Polonya kökenli bir aileden geliyor. Polonezköy'de yaşayan Dilara Çelik, ailesine ait butik otelin işletmeciliğiyle ilgileniyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte yaşı ve aile yaşamı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.
Yemekteyiz yarışmacısı Dilara Biskupski Çelik aslen Polonyalı. Doğma büyüme Polonezköy'de yaşadığını belirten yarışmacı, ailesinin de bölgenin köklü ailelerinden biri olduğunu ifade ediyor. Polonezköy'ün kültürel yapısıyla iç içe büyüyen Çelik, Polonya kökeni sayesinde Slav mutfağına da ilgi duyuyor. Geleneksel yemek kültürünü yakından tanıyan yarışmacının, farklı lezzetlere olan ilgisi mutfaktaki tercihleri açısından da dikkat çekiyor.
Dilara Biskupski Çelik, ailesine ait butik otelin işletmeciliğiyle ilgileniyor. Turizm ve konaklama sektöründe çalışan yarışmacı, aile işletmesinin yönetiminde aktif rol üstleniyor. Otelin yalnızca idari işleriyle değil, mutfak bölümüyle de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Misafir ağırlama ve yemek hazırlama konusunda iş hayatından gelen deneyime sahip olan Çelik, bu birikimini Yemekteyiz yarışmasında da göstermeyi hedefliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacılarından Dilara Biskupski Çelik, Polonya kökeni, Polonezköy'deki yaşamı ve aile işletmesindeki deneyimiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Mutfaktaki hünerlerini rakiplerine karşı sergileyen Çelik'in hafta boyunca alacağı puanlar ve 250 bin TL'lik büyük ödül için göstereceği performans merakla bekleniyor.