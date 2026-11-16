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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:32

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16-20 Kasım haftasının yarışmacıları belli oldu. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Yakup Bey'in kim olduğu, yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 18:32

TV8 ekranlarında 'ın sunumuyla yayınlanan , yeni haftada farklı yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. 16-20 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyecek isimlerden biri de Yakup Bey oldu. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Yakup'un hayatı ve kişisel bilgileri merak konusu haline geldi. Peki, Yemekteyiz Yakup kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacı hakkında bilinenler.

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışan Yakup Kaya, mutfaktaki performansı ve hayat hikâyesiyle dikkat çekti.
Yarışmacı Yakup Kaya aslen Ağrılıdır ve 26 yaşındadır.
Çocuk yaşlardan itibaren ailesinin kebapçılık işiyle ilgilenen Yakup Kaya, 12 yaşındayken aile işletmesinde çalışmaya başlamıştır.
Yakup Kaya, edindiği mutfak ve kebapçılık deneyimini yarışmada sergilemektedir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ YAKUP KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 16-20 Kasım haftasında yarışan isimlerden biri de Yakup Bey oldu. Haftanın yarışmacıları arasında yer alan Yakup'un hayatı, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ancak yarışmacının kişisel yaşamı ve geçmişi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ YAKUP KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Yakup Bey'in yaşı ve memleketi hakkında programın mevcut tanıtımlarında veya haber kaynağında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının bu bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ YAKUP'UN MESLEĞİ NE?

Yakup Bey'in mesleği ve çalışma hayatına ilişkin de henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Yarışmadaki performansı ve diğer yarışmacılarla ilişkisi ise haftanın ilerleyen bölümlerinde izleyicilerin takip edeceği konular arasında yer alıyor.

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ YAKUP ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yakup Kaya, aslen Ağrılıdır. 26 yaşındaki yarışmacı, çocuk yaşlardan itibaren ailesinin kebapçılık işiyle ilgileniyor. Henüz 12 yaşındayken aile işletmesinde çalışmaya başlayan Yakup, mutfak deneyimini yarışmada sergiliyor. 

Yemekteyiz Yakup kimdir? Yakup Bey Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni hafta yarışmacılarından Yakup Kaya, mutfaktaki performansı ve hayat hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Çocuk yaşlarda başladığı kebapçılık deneyimini yarışmaya taşıyan Yakup'un diğer yarışmacılarla yaşayacağı rekabet ve hafta sonunda alacağı puanlar merakla bekleniyor.

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#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#Ağrı
#Yakup Kaya
#Kebapçılık
#Biyografi
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