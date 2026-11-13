Zuhal Topal ile Yemekteyiz son bölümde kim kazandı 13 Kasım? Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, büyük ödül sahibi oldu?

Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz programında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasında bir isim en yüksek puanı alarak 250 bin TL'nin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SON BÖLÜMDE KİM KAZANDI 13 KASIM?

9-13 Kasım haftasında büyük ödülün sahibini kazanan isim belli oldu. Tüm hafta boyunca birbirini ağırlayan yarışmacılar arasında bir isim büyük ödülü kazandı. 250 bin TL'lik para ödülünü kazanan isim Yusuf oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan haftalık finalinde merakla beklenen sonuç belli oldu. 5 gün boyunda rakiplerinden puan toplamaya çalışan isimler puan tablosu sonucuna göre listelendi. En yüksek puanı alarak 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan Yusuf oldu. Yusuf'un bu haftanın kazananı olduğu anlar ise dikkat çekti.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU BU HAFTA 13 KASIM?

Bu hafta Emriye Demirci, Murat Bayram, Yusuf, Cansu ve Yeliz Kara yarıştı. Hafta içi puan toplayan yarışmacılar arasında bir isim en yüksek puanı alarak kazanan oldu. Haftanın finalide birinci olan isim Yusuf oldu. Böylece Yusuf, 250 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

9-13 Kasım haftasında yarışan isimler şöyle:

Emriye Demirci

Murat Bayram

Yusuf

Cansu

Yeliz Kara