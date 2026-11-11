Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları izleyici karşısına çıktı. 9-13 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimlerden biri de Cansu Hanım oldu. Hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan yarışmacı, hayatına dair bilgilerle de merak konusu hâline geldi. Peki, Yemekteyiz Cansu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Cansu Hanım hakkında merak edilenler.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Kasım 2026 haftasında yarışan Cansu Hanım, 35 yaşında ve aslen Sakaryalı. Muhasebecilik yapan yarışmacı, 10 yıldır evli. Haftanın yarışmacıları arasında yer alan Cansu Hanım, hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan alarak birinciliğe ulaşmayı hedefliyor.
Yemekteyiz yarışmacısı Cansu Hanım 35 yaşında. Yarışmacının doğum tarihine ilişkin ayrıntılı bir bilgi ise paylaşılmadı.
Cansu Hanım aslen Sakaryalı. Yarışmacı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni hafta kadrosunda yer almasıyla birlikte memleketi ve yaşamına ilişkin bilgilerle izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu.
Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Cansu Hanım, muhasebecilik yapıyor. Meslek hayatını muhasebe alanında sürdüren yarışmacı, bu kez TV8 ekranlarında mutfaktaki becerilerini sergiliyor. Hazırlayacağı yemekler ve sofra sunumuyla rakiplerinden yüksek puan almaya çalışıyor.
Cansu Hanım'ın özel hayatına ilişkin paylaşılan bilgilere göre yarışmacı 10 yıldır evli. Eşinin kim olduğu ve çocuk sahibi olup olmadığı konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Cansu Hanım, yaşı, memleketi ve mesleğiyle Yemekteyiz izleyicilerinin merak ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. 9-13 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyecek olan yarışmacının performansı, rakiplerinden alacağı puanlarla şekillenecek. Cansu Hanım'ın haftayı kaç puanla tamamlayacağı ve birincilik yarışında nasıl bir sonuç elde edeceği ise programın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.