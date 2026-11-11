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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:55

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Cansu Hanım, izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. 35 yaşındaki yarışmacının memleketi, mesleği ve özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:55

ekranlarının sevilen yarışması 'la 'de yeni haftanın yarışmacıları izleyici karşısına çıktı. 9-13 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyen isimlerden biri de Cansu Hanım oldu. Hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan almaya çalışan yarışmacı, hayatına dair bilgilerle de merak konusu hâline geldi. Peki, Yemekteyiz Cansu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Cansu Hanım hakkında merak edilenler. 

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Kasım haftasında yarışan Cansu Hanım hakkında merak edilen bilgiler paylaşıldı.
Cansu Hanım 35 yaşındadır ve aslen Sakaryalıdır.
Mesleği muhasebeciliktir.
10 yıldır evlidir.
Hazırlayacağı menü ve sofra sunumuyla rakiplerinden yüksek puan alarak birinciliği hedeflemektedir.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ CANSU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Kasım 2026 haftasında yarışan Cansu Hanım, 35 yaşında ve aslen Sakaryalı. Muhasebecilik yapan yarışmacı, 10 yıldır evli. Haftanın yarışmacıları arasında yer alan Cansu Hanım, hazırlayacağı menüyle rakiplerinden yüksek puan alarak birinciliğe ulaşmayı hedefliyor. 

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ CANSU KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Cansu Hanım 35 yaşında. Yarışmacının doğum tarihine ilişkin ayrıntılı bir bilgi ise paylaşılmadı. 

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ CANSU ASLEN NERELİ?

Cansu Hanım aslen Sakaryalı. Yarışmacı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni hafta kadrosunda yer almasıyla birlikte memleketi ve yaşamına ilişkin bilgilerle izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. 

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ CANSU'NUN MESLEĞİ NE?

Yemekteyiz'in 9-13 Kasım haftasında yarışan Cansu Hanım, muhasebecilik yapıyor. Meslek hayatını muhasebe alanında sürdüren yarışmacı, bu kez TV8 ekranlarında mutfaktaki becerilerini sergiliyor. Hazırlayacağı yemekler ve sofra sunumuyla rakiplerinden yüksek puan almaya çalışıyor. 

Yemekteyiz Cansu kimdir? Cansu Hanım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ CANSU EVLİ Mİ?

Cansu Hanım'ın özel hayatına ilişkin paylaşılan bilgilere göre yarışmacı 10 yıldır evli. Eşinin kim olduğu ve çocuk sahibi olup olmadığı konusunda ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. 

Cansu Hanım, yaşı, memleketi ve mesleğiyle Yemekteyiz izleyicilerinin merak ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. 9-13 Kasım haftasında mutfaktaki hünerlerini sergileyecek olan yarışmacının performansı, rakiplerinden alacağı puanlarla şekillenecek. Cansu Hanım'ın haftayı kaç puanla tamamlayacağı ve birincilik yarışında nasıl bir sonuç elde edeceği ise programın ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

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#Zuhal Topal
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