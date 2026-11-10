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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:07

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Kasım haftasında yarışan Murat Bey, izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. 48 yaşındaki yarışmacının aslen Trabzonlu olduğu ve medya sektöründe çalıştığı öğrenildi. İşte Yemekteyiz Murat'ın hayatına dair merak edilenler…

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 20:07

TV8 ekranlarında yayınlanan 'de yeni haftanın yarışmacıları belli oldu. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Murat Bey, mutfaktaki performansının yanı sıra hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Muhabirlik ve radyo programcılığıyla ilgilenen 48 yaşındaki yarışmacının memleketi, aile hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 9-13 Kasım haftasında yarışan Murat Bey'in yaşı, memleketi ve mesleği gibi bilgileri izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Murat Bey 48 yaşındadır ve aslen Trabzonludur.
İki çocuk babası olan yarışmacı, medya sektöründe muhabirlik ve radyo programcılığı yapmaktadır.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında diğer dört yarışmacıyla birlikte mücadele etmektedir.
Hangi medya kuruluşlarında görev yaptığına ve doğum tarihine ilişkin detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Kasım 2026 haftasında yarışan Murat Bey, 48 yaşında ve aslen Trabzonlu. İki çocuk babası olan yarışmacı, medya sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyor. Muhabirlik ve radyo programcılığıyla ilgilenen Murat Bey, bu kez televizyon ekranlarında yemek becerileriyle izleyici karşısına çıkıyor. 

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bey, 48 yaşında. 9-13 Kasım haftasında programa katılan yarışmacının yaşı, izleyicilerin araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Murat Bey'in doğum tarihine ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. 

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ MURAT ASLEN NERELİ?

Murat Bey aslen Trabzonlu. Karadenizli yarışmacı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında diğer dört yarışmacıyla birlikte mücadele ediyor. 

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

YEMEKTEYİZ MURAT'IN MESLEĞİ NE?

Medya sektöründe çalışan Murat Bey, muhabirlik ve radyo programcılığıyla ilgileniyor. Meslek hayatında iletişim ve yayıncılık alanında deneyim kazanan yarışmacı, Yemekteyiz'de bu kez mutfaktaki performansıyla değerlendirilecek. Hangi medya kuruluşlarında görev yaptığına ilişkin ayrıntılı bir bilgi ise paylaşılmadı. 

Yemekteyiz Murat kimdir? Murat Bey kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni hafta yarışmacılarından Murat Bey, 48 yaşında olması, Trabzonlu kimliği ve medya alanındaki mesleki geçmişiyle merak edilen isimlerden biri oldu. İki çocuk babası olan yarışmacının mutfaktaki performansı ve rakiplerinden alacağı puanlar, haftanın ilerleyen bölümlerinde izleyiciler tarafından takip edilecek.

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#Trabzon
#zuhal topal'la yemekteyiz
#Murat Bey
#Muhabirlik
#Radyo Programcılığı
#Biyografi
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