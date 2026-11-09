TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz'de yeni hafta heyecanı başladı. 9-13 Kasım haftasında mutfağa giren beş yarışmacı, hazırladıkları menülerle haftanın birincisi olmak için mücadele ediyor. Haftanın dikkat çeken isimlerinden Emriye Hanım da yarışmadaki performansıyla merak uyandırdı. Müzikle ilgilenen ve DJ'lik yapan yarışmacı hakkında izleyiciler, "Yemekteyiz Emriye kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt arıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Emriye kimdir? Emriye Hanım kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9-13 Kasım haftasında yarışan ve DJ'likle ilgilenen Emriye Hanım, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Emriye Hanım, Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasının 9-13 Kasım haftasında mücadele eden beş yarışmacıdan biridir. Müzikle ilgilenen yarışmacı DJ'lik yapmaktadır. Aslen Ordulu (Karadenizli) olan Emriye Hanım'ın bekar olduğu belirtilmektedir. Yarışmacının yaşı hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

YEMEKTEYİZ EMRİYE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Kasım 2026 haftasında yarışan Emriye Hanım, aslen Orduludur. Bekar olduğu belirtilen yarışmacı, DJ'likle ilgileniyor. Müzik alanındaki ilgisiyle dikkat çeken Emriye Hanım, bu kez Yemekteyiz mutfağında hünerlerini sergilemek için kamera karşısına geçti. Yarışmaya katılmasıyla birlikte izleyiciler de Emriye Hanım'ın hayatını, mesleğini ve özel yaşamına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.

YEMEKTEYİZ EMRİYE KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Emriye Hanım'ın yaşı hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatıyla da merak edilen yarışmacının bekar olduğu belirtiliyor. Aslen Ordulu olan Emriye, DJ'likle ilgilenmesiyle de diğer yarışmacılardan ayrılıyor. Yarışmadaki performansının yanı sıra hayatına ilişkin ayrıntılar da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

YEMEKTEYİZ EMRİYE NERELİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Emriye Hanım aslen Orduludur. Karadenizli olan yarışmacı, DJ'likle ilgileniyor. Yarışmaya katılmasıyla birlikte memleketi de izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Emriye Hanım, mutfaktaki performansıyla haftanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

YEMEKTEYİZ EMRİYE NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Emriye Hanım, DJ'likle ilgileniyor. Müzik alanında çalışmalar yapan yarışmacı, televizyon ekranlarında ise Yemekteyiz programıyla izleyici karşısına çıktı. Mesleğiyle merak uyandıran Emriye Hanım'ın yarışmadaki performansı ve hazırlayacağı menü de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışan Emriye Hanım, memleketi ve DJ'lik mesleğiyle izleyicilerin merak ettiği isimler arasına girdi. Yarışmadaki performansı, hazırlayacağı yemekler ve rakipleriyle yaşayacağı rekabetle haftanın dikkat çeken yarışmacılarından biri olmaya aday. Emriye Hanım'ın yarışma boyunca nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.