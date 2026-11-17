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İstanbul
Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri ise "Yeraltı" dizisinin güçlü yükselişi oldu. 1,49 puanlık artışla haftanın en fazla yükselen yapımı olan dizi, dördüncü sıraya kadar çıktı. Öte yandan son dönemin konuşulan yapımlarından "Sevdiğim Sensin" sıralamada gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.
TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 0,51 puanlık düşüş yaşamasına rağmen 10,60 reyting elde etti. Bu sonuçla haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başaran yapım, liderlik koltuğunu korudu.
Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir ise 72. bölümüyle zirveye bir adım daha yaklaştı. Reytingini 0,79 puan artırarak 10,10 seviyesine çıkaran dizi, 10 reyting barajını aşan ikinci yapım oldu. İki dizi arasındaki farkın yalnızca 0,50 puana inmesi, önümüzdeki haftalarda yaşanacak rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi.
NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, 22. bölümüyle haftanın en dikkat çekici çıkışlarından birine imza attı. Reytingini 1,49 puan artırarak 8,11'e yükselten dizi, dördüncü sıraya yerleşti.
Show TV'nin 10. bölümüyle ekrana gelen Sevdan Bir Ateş de yükselişini sürdürdü. İzlenme oranını 1,18 puan artıran yapım, 8,23 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Haftalık sıralamada öne çıkan bir diğer gelişme ise Sevdiğim Sensin'in yaşadığı düşüş oldu. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizi, Total kategorisinde 11. sırada yer aldı. Listenin devamında Halef: Köklerin Çağrısı, Haysiyet, Teşkilat ve Gönül Dağı gibi yapımlar da kendilerine yer buldu.
Total kategorisinde en çok izlenen diziler şöyle sıralandı:
1. Taşacak Bu Deniz
2. Uzak Şehir
3. Sevdan Bir Ateş
4. Yeraltı
5. Ömür Usta
6. Altı Üstü İstanbul
7. Daha 17
8. Kızılcık Şerbeti
9. Anne Yarısı
10. Güller ve Günahlar
11. Sevdiğim Sensin
12. Halef: Köklerin Çağrısı
13. Haysiyet
14. Teşkilat
15. Gönül Dağı