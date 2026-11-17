Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri ise "Yeraltı" dizisinin güçlü yükselişi oldu. 1,49 puanlık artışla haftanın en fazla yükselen yapımı olan dizi, dördüncü sıraya kadar çıktı. Öte yandan son dönemin konuşulan yapımlarından "Sevdiğim Sensin" sıralamada gerileyerek dikkatleri üzerine çekti.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMADI

TRT 1 ekranlarında 38. bölümüyle yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 0,51 puanlık düşüş yaşamasına rağmen 10,60 reyting elde etti. Bu sonuçla haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başaran yapım, liderlik koltuğunu korudu.

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir ise 72. bölümüyle zirveye bir adım daha yaklaştı. Reytingini 0,79 puan artırarak 10,10 seviyesine çıkaran dizi, 10 reyting barajını aşan ikinci yapım oldu. İki dizi arasındaki farkın yalnızca 0,50 puana inmesi, önümüzdeki haftalarda yaşanacak rekabetin daha da kızışacağının sinyalini verdi.

YERALTI HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN DİZİSİ OLDU

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, 22. bölümüyle haftanın en dikkat çekici çıkışlarından birine imza attı. Reytingini 1,49 puan artırarak 8,11'e yükselten dizi, dördüncü sıraya yerleşti.

Show TV'nin 10. bölümüyle ekrana gelen Sevdan Bir Ateş de yükselişini sürdürdü. İzlenme oranını 1,18 puan artıran yapım, 8,23 reytingle haftayı üçüncü sırada tamamladı.

SEVDİĞİM SENSİN'DE DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Haftalık sıralamada öne çıkan bir diğer gelişme ise Sevdiğim Sensin'in yaşadığı düşüş oldu. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizi, Total kategorisinde 11. sırada yer aldı. Listenin devamında Halef: Köklerin Çağrısı, Haysiyet, Teşkilat ve Gönül Dağı gibi yapımlar da kendilerine yer buldu.

9-15 KASIM 2026 HAFTALIK DİZİ REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde en çok izlenen diziler şöyle sıralandı:

1. Taşacak Bu Deniz

2. Uzak Şehir

3. Sevdan Bir Ateş

4. Yeraltı

5. Ömür Usta

6. Altı Üstü İstanbul

7. Daha 17

8. Kızılcık Şerbeti

9. Anne Yarısı

10. Güller ve Günahlar

11. Sevdiğim Sensin

12. Halef: Köklerin Çağrısı

13. Haysiyet

14. Teşkilat

15. Gönül Dağı