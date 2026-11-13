Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna dahil olan Laçin Ceylan kısa sürede gündeme yerleşti. Başarılı oyuncunun yeni projesini duyanlar ise oldukça sevinmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ HALA KİM?

Laçin Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakteriyle izleyici karşısına geçmişti. Kızılcık Şerbeti'nde hala karakteri ile yer alan isim kısa sürede gündeme yerleşti. Dizideki rolü ise sevenleri tarafından ilgi gördü.

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİLER

Karanlıkta Koşanlar (2001)

Gece Yürüyüşü (2004)

Gümüş (2005)

Hatırla Sevgili (2006)

İstanbul Çocukları (2009)

Gönülçelen (2010)

Her Şeye Rağmen (2011)

Ay Tutulması (2011)

Benim Hala Umudum Var (2013)

Galip Derviş (2013)

Çilek Kokusu (2015)

Aşk ve Gurur (2017)

İnsanlık Suçu (2018)

Aşk Ağlatır (2019)

Camdaki Kız (2022)

Yüz Yıllık Mucize (2023)

Gaddar (2024)

Kimler Geldi, Kimler Geçti (2024)

Kızılcık Şerbeti (2026)

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI FİLMLER

Kurşun Adres Sormaz (1992)

Kaçıklık Diploması (1998)

Doğunun Hatırladıkları (2007)

11'e 10 Kala (2009)

Kampüste Çıplak Ayaklar (2009)

Saklı Hayatlar (2011)

Gözetleme Kulesi (2012)

Delibal (2015)