Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti kadrosunda değişiklikler devam ederken hala karakteri de beğeni topladı. Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler ise merak edildi.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna dahil olan Laçin Ceylan kısa sürede gündeme yerleşti. Başarılı oyuncunun yeni projesini duyanlar ise oldukça sevinmişti.
KIZILCIK ŞERBETİ HALA KİM?
Laçin Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakteriyle izleyici karşısına geçmişti. Kızılcık Şerbeti'nde hala karakteri ile yer alan isim kısa sürede gündeme yerleşti. Dizideki rolü ise sevenleri tarafından ilgi gördü.