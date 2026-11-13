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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:57

Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti kadrosunda değişiklikler devam ederken hala karakteri de beğeni topladı. Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler ise merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:57

Ekranların sevilen dizisi 'nin oyuncu kadrosuna dahil olan kısa sürede gündeme yerleşti. Başarılı oyuncunun yeni projesini duyanlar ise oldukça sevinmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ HALA KİM?

Laçin Ceylan, Kıvılcım’ın halası Belgin karakteriyle izleyici karşısına geçmişti. Kızılcık Şerbeti'nde hala karakteri ile yer alan isim kısa sürede gündeme yerleşti. Dizideki rolü ise sevenleri tarafından ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİLER

  • Karanlıkta Koşanlar (2001)
  • Gece Yürüyüşü (2004)
  • Gümüş (2005)
  • Hatırla Sevgili (2006)
  • İstanbul Çocukları (2009)
  • Gönülçelen (2010)
  • Her Şeye Rağmen (2011)
  • Ay Tutulması (2011)
  • Benim Hala Umudum Var (2013)
  • Galip Derviş (2013)
  • Çilek Kokusu (2015)
  • Aşk ve Gurur (2017)
Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler
  • İnsanlık Suçu (2018)
  • Aşk Ağlatır (2019)
  • Camdaki Kız (2022)
  • Yüz Yıllık Mucize (2023)
  • Gaddar (2024)
  • Kimler Geldi, Kimler Geçti (2024)
  • Kızılcık Şerbeti (2026)
Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI FİLMLER

  • Kurşun Adres Sormaz (1992)
  • Kaçıklık Diploması (1998)
  • Doğunun Hatırladıkları (2007)
  • 11'e 10 Kala (2009)
  • Kampüste Çıplak Ayaklar (2009)
  • Saklı Hayatlar (2011)
  • Gözetleme Kulesi (2012)
  • Delibal (2015)
Kızılcık Şerbeti hala kim? Kızılcık Şerbeti oyuncusu Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler ve filmler
  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)
  • Her Şey Seninle Güzel (2018)
  • Lady Winsley'i Kim Öldürdü? (2018)
  • Ayna Ayna (2022)
  • Aşıklar Bayramı (2022)
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#kıvılcım
#Diziler
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#Belgin
#Karanlıkta Koşanlar
#Mavi Kadin
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