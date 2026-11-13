Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 146. bölümünde izleyicileri yine şaşırtan gelişmelerle ekran başına kilitledi. Dizide bu kez aile sırları, evlilik krizleri ve beklenmedik yüzleşmeler ön plana çıktı. Lider'in Cemo'nun babası olduğunun ortaya çıkmasıyla Başak ve Fatih cephesinde işler karışırken, Fatih'in boşanma kararı Ünal ailesinde yeni bir krizin kapısını araladı. Nursema'yı yeniden kazanmak isteyen Asil'in planları da tehlikeye girerken Ömer, kendisine kurulan tuzağın arkasındaki ismi öğrendi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Başak'ın evliliği bitiyor mu? Lider, Ömer'i vuracak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE FATİH VE BAŞAK'IN EVLİLİĞİ BİTİYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nde Başak ve Fatih cephesinde yaşanan gelişmeler, izleyicileri boşanma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı. Lider'in Cemo'nun babası olduğunun ortaya çıkması, çiftin evliliğinde büyük bir güven krizine neden oldu. Başak'ın bu gerçeği Fatih'ten saklaması, genç adamın eşine olan güvenini tamamen sarstı. Yaşananların ardından Fatih, Başak'a karşı sert bir tavır alarak boşanmaya karar verdi.

Üstelik bu sırrın Elif aracılığıyla Ünal köşkünde duyulması, aile içindeki gerilimi daha da artırdı. Peki, Başak ve Fatih gerçekten yollarını ayıracak mı? Dizinin ilerleyen bölümlerine ilişkin ortaya çıkan spoiler bilgileri, çiftin boşanmayacağına işaret ediyor.

Yaşanan büyük krize rağmen Başak ve Fatih'in evliliğinin sona ermeyeceği, aralarındaki sorunların ilerleyen süreçte farklı bir boyut kazanacağı konuşuluyor.

LİDER, ÖMER'İ VURACAK MI?

Kızılcık Şerbeti'nin 146. bölümünde gerilim giderek tırmanıyor. Ömer, hem Abdullah'a hem de kendisine kurulan tuzakların arkasındaki kişinin Lider olduğunu öğreniyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte iki isim arasında büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Karşı karşıya gelen Lider ve Ömer arasındaki gerilim kısa sürede tehlikeli bir boyuta ulaşıyor.

Lider, Ömer'e silah doğrultarak herkesi korkuya sürüklüyor. Tam bu sırada beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. İkilinin yüzleşmesine Kıvılcım da tanık oluyor. Peki, Lider gerçekten Ömer'i vuracak mı? Kıvılcım, yaşananlara engel olabilecek mi? Ömer bu tehlikeli hesaplaşmadan sağ kurtulabilecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ 146. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lider’in Cemo’nun babası olduğunun ortaya çıkması, Başak ve Fatih’in evliliğinde büyük bir krize yol açar. Başak’ın kendisinden sakladığı gerçekler karşısında güveni sarsılan Fatih, boşanmaya karar verir. Bu sırrın Elif üzerinden Ünal köşküne duyurulması aile içi gerilime neden olur.

Lider ise babalık davası açarak Cemo’yu almaya karar verir. Emir ve Ayşin’in nikah alışverişine tanık olan Çimen yaşadığı büyük stresin ardından sürpriz bir test sonucuyla sarsılır. Diğer yandan Ayşin’in hamilelik yalanı Buğra ve Elif tarafından Salkım’a yetiştirilir. A

sil, Nursema’yı görmek için plan yapar. Nursema mucizevi hikayesiyle Kıvılcım’ın programının konuğu olur. Asil, Nursema’yı yeniden kazanmak için çabalarken, Lider’le birlikte yürüttükleri plan tehlikeye girer.

Ömer; Abdullah’a ve kendisine kurulan tuzakların arkasındaki ismin Lider olduğunu öğrenir. Hesaplaşma günü geldiğinde Lider, Ömer’e silah doğrultur. Tehlikeli yüzleşmenin beklenmedik tanığı ise Kıvılcım olur.