Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:45

Kızılcık Şerbeti Ali Murat kim, gerçek adı nedir? Sevilen diziye yeni oyuncu geliyor

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ederken yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Diziye dahil olacak olan Ali Murat kim, gerçek adı nedir merak edildi. Yeni sezona bomba gibi başlayan Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuna o isim geliyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti Ali Murat kim, gerçek adı nedir? Sevilen diziye yeni oyuncu geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:45

ekranlarında yayınlanan 'nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekleniyor. Yakışıklı oyuncunun dahil olacağı Kızılcık Şerbeti'nde Ali Murat kim?

KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT KİM?

Show TV kanalında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Ali Murat karakterini oyuncu oynayacak. Yakışıklı oyuncu dizinin yeni sezonunda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni projesi ise sevenlerini oldukça mutlu etti.

Kızılcık Şerbeti Ali Murat kim, gerçek adı nedir? Sevilen diziye yeni oyuncu geliyor

KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT GERÇEKTE KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’ne “Ali Murat” rolüyle gelecek ve iflas eden Asil’in (Erkan Avcı) kanalını satın alarak hikâyeye katılıyor. Ali Murat karakterini oynayacak olan Birand Tunca'nın hazırlıkları devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti Ali Murat kim, gerçek adı nedir? Sevilen diziye yeni oyuncu geliyor

BİRAND TUNCA KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ KATILIYOR?

Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti'ne Birand Tunca katılacak. Ali Murat karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Hayranlarını sevindiren haber ise oldukça ilgi gördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feyza Civelek annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması hakkında ilk kez konuştu! Yeni sezonda apart topar çıkarıldığı iddia edildi
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#Birand Tunca
#erkan avcı
#Diziler
#Ali Murat
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.