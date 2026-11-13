Kızılcık Şerbeti Ali Murat kim, gerçek adı nedir? Sevilen diziye yeni oyuncu geliyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekleniyor. Yakışıklı oyuncunun dahil olacağı Kızılcık Şerbeti'nde Ali Murat kim?

KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT KİM?

Show TV kanalında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Ali Murat karakterini oyuncu Birand Tunca oynayacak. Yakışıklı oyuncu dizinin yeni sezonunda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni projesi ise sevenlerini oldukça mutlu etti.

KIZILCIK ŞERBETİ ALİ MURAT GERÇEKTE KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’ne “Ali Murat” rolüyle gelecek ve iflas eden Asil’in (Erkan Avcı) kanalını satın alarak hikâyeye katılıyor. Ali Murat karakterini oynayacak olan Birand Tunca'nın hazırlıkları devam ediyor.

BİRAND TUNCA KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ KATILIYOR?

Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti'ne Birand Tunca katılacak. Ali Murat karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Hayranlarını sevindiren haber ise oldukça ilgi gördü.