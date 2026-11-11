Feyza Civelek ve annesi Melis Civelek Kızılcık Şerbeti dizisinde uzun bir süre birlikte çalışmıştı. 'Nilay' karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek, yeni sezon öncesi projeye veda etmişti. Feyza Civelek'in ardından dizinin 5 sezonluk senaristi olan annesi Melis Civelek'te fenomen yapımın kadrosundan çıkmıştı. Nilay rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu, annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması hakkında konuştu. Annesinin kendisi diziye geri alınmadığı için ayrıldığı iddialarını kesin bir dille reddeden Feyza Civelek, ayrılığın tamamen annesinin kendi kararı olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara samimi bir dille cevap verdi. Bakın, Feyza Civelek annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması hakkında neler söyledi...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Feyza Civelek annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılması hakkında ilk kez konuştu! Yeni sezonda apart topar çıkarıldığı iddia edildi Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinden kendi kararıyla ayrıldığını ve kızının diziye geri alınmadığı için ayrıldığı iddialarını reddetti. Feyza Civelek, 'Nilay' karakteriyle Kızılcık Şerbeti dizisine veda etmişti. Dizinin 5 sezonluk senaristi olan annesi Melis Civelek de projeden ayrılmıştı. Melis Civelek'in, kızı Feyza Civelek diziye geri alınmadığı için ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Feyza Civelek, annesinin ayrılığının tamamen kendi kararı olduğunu kesin bir dille reddetti. Feyza Civelek, annesinin yapımcıyla bu yüzden ters düşmediğini belirtti. Feyza Civelek, dizinin final yapıp yapmayacağı hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.

FEYZA CİVELEK ANNESİ MELİS CİVELEK'İN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in projeden neden ayrıldığına ilişkin konuştu. Nilay rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu, yeni sezon başlamadan önce fenomen diziye veda etmişti. Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde annesi ile birlikte uzun bir süre çalışan Feyza Civelek, yeni sezon kadrosunda yer almamıştı.

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran iddialı projede 5 sezon boyunca senaristlik yapan Melis Civelek ise Feyza Civelek'in diziye veda etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'yle yollarını ayırmıştı. Ünlü senaristin dizinin senaryo ekibinden ayrılması magazin gündeminde ve kulislerde geniş yankı bulmuştu. Cuma akşamlarının iddialı dizisini ilk bölümden itibaren Zeynep Gür'le birlikte yazan Melis Civelek, 5 sezonun ardından senaryo ekibinden ayrılarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, 143. bölümden itibaren yeni ekibin kalemiyle izleyici karşısına çıkmaya başladı. İki senaristin adı da kısa süre sonra jenerikten silindi. Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisi ekibinden ayrılmasının ardından ortaya farklı iddialar atıldı. Ünlü senarist hakkında; kızı Feyza Civelek diziye geri alınmadığı için projeye veda ettiği iddiaları beraberinde geldi.

Show TV ekranlarının yıllara damga vuran reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in senaryo ekibinden ayrılığıyla ilgili soruları cevapladı. 'Gazete Magazin' ekibinin sorularına samimi bir dille cevap veren ünlü oyuncu, annesinin neden diziye veda ettiği hakkında konuştu. Feyza Civelek, annesinin kendi isteğiyle ayrıldığının altını çizerek hakkında çıkan iddiaları ise kesin bir dille reddetti.

"KENDİ KARARIYDI"

Feyza Civelek, basın mensuplarının karşısına geçerek, annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılma kararı hakkında konuştu. Sözlerini çok fazla uzatmayan Civelek, "Annem ayrıldı zaten. Kendi kararıydı, saygı duyuyorum" açıklamalarına yer verdi. Eski set arkadaşlarına da iyi dileklerde bulunan ünlü oyuncu, "Kızılcık'ta çalışan ve oynayan bütün ekip arkadaşlarıma da başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARI YALANLADI!

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisine vedasının ardından projenin senaristliğini üstlenen annesinin de diziden ayrılması magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Bu süreçte Melis Civelek hakkında, kızı Feyza Civelek diziye geri alınmadığı için projeye veda ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Muhabirler röportaj sırasında ünlü oyuncuya, Melis Civelek'in kızını yeniden diziye almak istediğini, bu talep karşılık bulmayınca da ayrıldığının konuşulduğunu hatırlattı.

Konuyu kısa bir şekilde kapatmayı tercih eden Feyza Civelek, "Hayırlısı böyleymiş ya. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum." açıklamalarına yer verdi. Muhabirin annesinin yapımcıyla bu yüzden ters düşüp düşmediği sorusu üzerine ünlü oyuncu, şu sözlerle karşılık verdi:

"Yok, hiç öyle bir şey yok. Annemin kendi kararı, hiç onunla alakası yok."

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN FİNAL YAPIP YAPMAYACAĞI HAKKINDA KONUŞTU!

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı iddiaları özellikle sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasının ardından dizinin finaline dair yorumlar ise gündem haline gelmişti. Feyza Civelek'e fenomen dizinin final yapıp yapmayacağına dair detaylar soruldu. Ünlü oyuncu, konu hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Setten ayrıldıktan sonra eski ekip arkadaşlarıyla bağını koparmadığını da vurgulayan Feyza Civelek, "Tabii ki görüştüklerim var. Hepsini seviyorum" şeklinde konuştu. Ekiple arasındaki bağı sürdürdüğü öğrenilen Civelek, açıklamalarıyla hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.