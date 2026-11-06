Özge Borak’tan Kızılcık Şerbeti itirafı! “Korkarak başladım”

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından Özge Borak, projeye dahil olduğu dönemde duyduklarının kendisinde endişeye yol açtığını açıkladı. Set ortamında yaşandığı iddia edilen tartışmalar nedeniyle diziye korkarak başladığını anlatan oyuncu, ilk günlerde nasıl bir atmosferle karşılaşacağını düşündüğünü dile getirdi. Borak’ın açıklaması, Kızılcık Şerbeti setinde yaşananlara ilişkin merakı yeniden artırdı.

ÖZGE BORAK’TAN KIZILCIK ŞERBETİ İTİRAFI

Kızılcık Şerbeti dizisinde iki sezondur rol alan başarılı oyuncu Özge Borak, kamera arkasına ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Dizinin setinde oyuncular arasında yaşandığı öne sürülen tartışmalar, bir dönem magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Bu olayların basına yansıması üzerine projeyi kabul ederken tereddüt yaşadığını anlatan Borak, o dönemdeki düşüncelerini aylar sonra paylaştı.

Set ortamıyla ilgili duyduklarının kendisini düşündürdüğünü ifade eden oyuncu, zaman içinde güzel dostluklar da kurduğunu belirtti. Özge Borak, çalışma ortamına dair değerlendirmesinde, “Ama orada çok tatlı arkadaşlarım da oldu. İnsan ister ki çalıştığı her ortamda neşeyle çalışabilsin. Ama hayat böyle değil, her yerde iyi de var, kötü de” sözlerini kullandı.

“ ÇOK KORKTUM”

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularından Özge Borak, açıklamaların şu şekilde devam etti. “Tabii hakkında böyle şeyler duyduğun bir ortama girmenin gerginliği oluyor. Başta ‘Ben de böyle şeylere maruz mu kalacağım şimdi?’ diye çok korktum. Belki de bu yüzden sadece işimi yapıp evime dönmeye odaklanarak girdim” ifadelerini kullandı.

Sette yaşananlara ilişkin iddiaları kendisinin de duyduğunu belirten Özge Borak, çalışmaya başladığı dönemde benzer olaylarla karşılaşmadığını vurguladı. Ünlü oyuncu, “Ben de sizin gibi duydum, herkes ne duyduysa ben de duydum. Ama benim sete girdiğim dönemde böyle şeylerin hiçbirini görmedim” diyerek deneyimini paylaştı.