Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı? Dila Danışman Kızılcık Şerbeti’nden neden ayrılıyor?

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yeni bir ayrılık gündeme geldi. Dizide Hilal karakterini oynayan Dila Danışman’ın projeye veda edeceği iddiası, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Lider karakterinin hikâyeden ayrılmasının ardından Hilal’in de diziden çıkacak olması, peş peşe yaşanan vedaları yeniden gündeme taşıdı. İzleyiciler, Dila Danışman’ın Kızılcık Şerbeti’nden neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Hilal karakterine ne olacak? Dila Danışman diziden hangi bölümde ayrılacak?

KIZILCIK ŞERBETİ HİLAL DİZİDEN NEDEN ÇIKIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Hilal karakterini oynayan Dila Danışman, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla projeye veda ettiğini duyurdu. Oyuncunun açıklaması, “Kızılcık Şerbeti Hilal diziden neden çıkıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Dila Danışman, paylaşımında öncelikle Hilal karakterini ve onun hikâyesini oluşturan senaristlere teşekkür etti. Bir karakteri oynamanın ilk unsurunun, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalem olduğunu belirten oyuncu, Hilal’e bir dünya ve ruh kazandıran emeğin kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

Dizinin izleyicilerine, yolculuk boyunca kendisine sevgi ve destek gösterenlere de teşekkür eden Dila Danışman; birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarını, kamera önünde ve arkasında emek veren herkesi unutmadı. Yapım ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarına minnettarlığını dile getirdi.

“Şimdi Hilal’e veda etme zamanı” sözleriyle ayrılığını duyuran oyuncu, kalbinde güzel anılar, yüzünde tebessüm ve içinde tarifsiz bir minnet kaldığını söyledi. Paylaşımını “Hoşça kal Hilal” sözleriyle tamamladı. Dila Danışman’ın açıklamasında diziden ayrılma gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı. Oyuncunun veda mesajı, karakterin ekrandaki yolculuğunun sona erdiğini doğrularken ayrılığın perde arkasına dair ayrıntı paylaşmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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