Kızılcık Şerbeti’nden Lider ayrıldı mı? Murat Aygen Kızılcık Şerbeti’ne veda mı ediyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, bu kez kadrosundaki ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin bu sezon kadrosuna katılan ve tanıtım afişinde de yer alan Murat Aygen, projeye veda edeceğini açıkladı. Üstelik başarılı oyuncunun ekran yolculuğu uzun sürmeyecek. Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Murat Aygen’in vedası nasıl gerçekleşecek? Oyuncunun ayrılığı dizinin hikâyesinde hangi değişikliklere yol açacak? Gözler yeni bölümlere çevrildi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN LİDER AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan ayrılık gelişmesi izleyicilerin gündemine oturdu. Dizinin bu sezon kadrosuna katılan ve tanıtım afişinde de yer alan Murat Aygen’in projeye veda edeceği açıklandı. Başarılı oyuncunun dizideki hikâyesinin ise iki bölüm sonra sona ereceği öğrenildi. Kısa süre önce kadroya dahil olan Aygen’in ayrılık kararı, dizinin takipçileri arasında şaşkınlığa yol açtı.

Peki, Kızılcık Şerbeti’nde Lider karakterini oynayan Murat Aygen diziden neden ayrılıyor? Oyuncunun vedasının ardından hikâyede nasıl bir değişiklik yaşanacağı da merak konusu oldu. Özellikle karakterin dizideki geleceğini takip eden izleyiciler, ayrılığın nasıl işleneceğini araştırmaya başladı.

MURAT AYGEN KIZILCIK ŞERBETİ’NE VEDA MI EDİYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon kadroya dahil olan başarılı oyuncu Murat Aygen, projeden ayrılacağını açıkladı. İki bölüm sonra diziye veda edeceğini duyuran oyuncu, ayrılık kararının senarist değişikliğiyle ilgili olmadığının altını çizdi.

Aygen, oynadığı karakterin hikâyedeki gidişatından memnun olmadığını belirterek kararının bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti. Öte yandan usta oyuncu, oldukça iyi bir kadronun parçası olduğunu vurgulayarak birlikte çalıştığı arkadaşlarını çok özleyeceğini dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şaşırtan bu açıklamanın ardından gözler, Murat Aygen’in dizideki son bölümlerine çevrildi. Oyuncunun vedasının hikâyede nasıl işleneceği ise merak konusu oldu.