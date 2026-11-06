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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 18:27

Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema geri dönerken, bir isim de diziden ayrılıyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 18:27

’nde ilk sezondan beri karakterine hayat veren Vurgun Adayalı, dizide ayrılıyor. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda bir ayrılık haberi daha geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ YUSUF DİZİDEN AYRILIYOR MU?

ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanla devam ederken bu akşam yeni bölüm yayınlanacak. Vurgun Adayalı'nın oynadığı Yusuf karakteri diziden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?

KIZILCIK ŞERBETİ YUSUF DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başlayan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan sürerken ayrılık sinyalleri çaldı. Vurgun Adayalı'nın oynadığı Yusuf karakteri, diziden ayrıldı. Adayalı, sosyal medya hesabından "Bazı hikâyeler vardır; sadece oynanmaz, insanın hayatında bir iz bırakır… Benim için Yusuf da böyle bir karakter oldu.

Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?

 Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonunda, hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ediyorum. Bu karakteri canlandırmak, onun hikâyesine ortak olmak ve bu büyük yolculuğun bir parçası olmak benim için çok kıymetliydi.

Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?

Bu süreçte bana güvenen, birlikte üreten, birlikte gülen, birlikte yorulan ve bu hikâyeyi var eden başta yapım ekibimize, senaristlerimize, yönetmenlerimize, tüm kamera arkası ekibimize ve değerli oyuncu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.Ve en büyük teşekkürlerden biri de siz sevgili izleyicilere…

Yusuf’u sevgiyle izleyen, benimle birlikte bu karaktere hayat veren herkese teşekkür ederim" ifadeleri ile veda etti.

Kızılcık Şerbeti Yusuf diziden ayrılıyor mu, ayrılacak mı? Kızılcık Şerbeti Yusuf neden yok?

KIZILCIK ŞERBETİ YUSUF NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden bir ayrılık haberi geldi. Başarılı oyuncu Vurgun Adayalı'nın oynadığı Yusuf karakteri, oyuncu kadrosundan ayrıldı. Bu nedenle Yusuf karakteri artık dizide yer almıyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#yusuf
#Diziler
#Vurgun Adayalı
#Mavi Kadin
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