Burak Yörük Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü?

Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Oruç Furtuna' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Yörük'ün projedeki gidişatı izleyici tarafından merakla araştırılıyor. TRT1 ekranlarının fenomen dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılacağı iddiaları son zamanlarda bir hayli konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan ve televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi yeni sezonda da büyük ilgi görüyor. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Oruç'un ölüp ölmediği de merak ediliyor. Son bölümde Oruç'un öldüresiye dövüldüğü sahnelerin ardından Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada Burak Yörük'ün projeye veda edeceği iddiaları gündem olmaya devam ederken, ünlü oyuncudan açıklama geldi. Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz projesindeki akıbeti belli oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük diziden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Oruç karakterinin dizideki gidişatına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz dizisindeki gidişatına dair bilinmeyenler...

BURAK YÖRÜK TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz dizisinde sevilen karakterleri arasında yer alan 'Oruç Furtuna' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana dizinin kilit rollerinden biriyle izleyici karşısına çıkan Yörük'ün projedeki gidişatı ise merak ediliyor. Fenomen dizide Oruç Furtuna'yı oynayan başarılı oyuncunun Taşacak Bu Deniz'den ayrılıp ayrılmayacağı ise son zamanlarda büyük bir merakla araştırılıyor.

Oruç Furtuna karakterinin sezon finalinde gidişatı belirsizliğini korumuştu. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Taşacak Bu Denize devam ettiği öğrenilen Burak Yörük, bu kez dizinin son bölümünde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı sahnelerle dikkatleri üzerine çekti. Dizinin sıkı takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları arasında 'Burak Yörük Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı?' sorusu gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde Oruç'un Çakır ve Eyüphan tarafından ağır bir şekilde dövülmesi öleceği iddialarını beraberinde getirmişti. Sonrasında Timur'un adamlarının Oruç'u depodan kaçırarak uçurumdan aşağıya atması ise yaşama ihtimalini en aza indirmişti. Öldürülesiye dövülen ve sonrasında uçurumdan aşağıya atılan Oruç'un yaşayıp yaşamayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer almıştı.

Oruç Furtuna karakterini oynayan Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı yönündeki haberler sosyal medyada gündem haline gelmişti. Ünlü oyuncunun projedeki akıbeti belli oldu. Yörük'ün projeye veda edeceği iddiaları gündemde yer alamaya devam ederken, ünlü oyuncudan açıklama geldi. Oyuncunun diziden ayrılacağına ilişkin yapım ekibinin doğruladığı herhangi bir bilgi kamuoyunda yer almamıştı. Başarılı oyuncu, bu kez dizideki gidişatı hakkında bizzat kendisi konuştu.

TAŞACAK BU DENİZ ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 36. bölümünde Oruç Furtuna'nın Çakır ve Eyüphan'dan öldürülesiye dayak yemesi, dizideki gidişatına dair çeşitli iddiaları da gündeme getirmişti. Dayak yedikten sonra Timur'un adamlarının Oruç'u depodan kaçırarak uçurumdan aşağıya atılan Oruç, derede bulunmuş ve sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı bir şekilde tedavisi devam eden Oruç'un ölüp ölmeyeceği de merak konusu olmuştu.

Başarılı oyunculuk performansıyla Oruç rolünü üstlenen Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz dizisindeki gidişatı hakkında açıklama yaptı. Ünlü oyuncunun projedeki akıbeti belli oldu. Yörük, fenomen projedeki gidişatına dair dikkat çekici ifadelere yer verdi. Diziye ölerek veda edeceği ve projeden ayrılacağı iddia edilen ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Burak Bey, diziden ayrılacağınıza ilişkin bazı haberler çıktı?" sorusuna "Bu tarz haberler dizinin en başından beri herkesle ilgili çıkabiliyor. Çok ciddiye almamak lazım." şeklinde cevap verdi. Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı ve rol aldığı karakterin öleceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.