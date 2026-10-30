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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:24

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Adil' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe'nin geçtiğimiz gün yönetmen Çağrı Bayrak ile hararetli konuşması, tartışma iddialarını beraberinde getirdi. İkili arasında yaşanan gerginlik sonrası Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Peki, Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 12:24

dizisinin yıldız oyuncusu , geçtiğimiz gün yönetmen Çağrı Bayrak ile set arkası görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. ekranlarının fenomen dizisinde 'Adil Koçari' karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, iddialı projenin yönetmeni Çağrı Bayrak ile hararetli konuşmasıyla magazin gündeminde büyük ses getirdi. İkili arasındaki gergin konuşma gündeme bomba gibi düşerken, oyuncu ve yönetmen arasındaki hararetli konuşma tartışma iddialarını beraberinde getirdi. Taşacak Bu Deniz dizisinin sıkı takipçileri ise ikili arasında yaşanan gerginlik sonrası Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıp ayrılmayacağını merakla araştırmaya başladı. Peki, Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor? Ulaş Tuna Astepe'nin fenomen diziden ayrılıp ayrılmayacağını sizin için araştırdık. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde yaşanan gelişmeler...

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizileri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisinde 'Adil Koçari' karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun ayrılık iddialarının arkasında ise yönetmen Çağrı Bayrak ile hararetli konuşması yer aldı. Başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla sık sık gündemde yerini alan Astepe, bu kez Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin set arkasından yayınlanan görüntüler, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Fenomen dizinin yıldız oyuncusu Astepe'nin set arkasındaki gerginliği geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Yayınlanan görüntülerde dizinin yönetmen koltuğunda oturan Çağrı Bayrak ile hararetli bir şekilde konuşan Astepe, kısa sürede sosyal medyanın da diline düştü.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

Yönetmen ve ünlü oyuncu arasında hararetli konuşmalar dikkat çekerken, kameralara arkası dönük olan Çağrı Bayrak’ın dediklerinden sonra Ulaş Tuna Astepe’nin yüzünün aldığı şekil, ikili arasındaki tartışma iddialarını güçlendirdi. Taşacak Bu Deniz dizisinin yönetmeniyle tartıştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Astepe'nin projedeki akıbeti ise merak konusu oldu.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

Set ortamında disiplinli çalışmasıyla bilinen Ulaş Tuna Astepe'nin, paylaşılan görüntüler sonrası gergin tavırları 'Diziden ayrılabilir' iddialarını de beraberinde gündeme taşıdı. İkilinin hararetli konuşmasının herhangi bir tartışma konusu olup olmadığı henüz belirsizken, yönetmen ve oyuncu arasındaki gerginlik gözlerden kaçmadı.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

Sosyal medyada Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialar ise asılsızlığını korudu. Kanaldan ve yapım şirketinden Astepe'nin diziden ayrılacağına ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

TAŞACAK BU DENİZ SETİNDE NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz sezon ekran macerasına başlayan ve televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleri kadar set arkası görüntüleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana seyirciden büyük beğeni toplayan fenomen dizi, Trabzon'un eşsiz doğasında çekimlerine devam ediyor.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz, 2. sezona tüm hızıyla devam ederken, set arkası görüntüler projenin yeni bölümleri kadar konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Taşacak Bu Deniz setinden yayınlanan görüntüler, izleyicilerin bir hayli dikkatini çekti. Adil Koçari rolünü üstlenen Ulaş Tuna Astepe'nin, yönetmen Çağrı Bayrak ile hararetli konuşmaları çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacak mı? Taşacak Bu Deniz setinde neler oluyor?

İkilinin hararetli konuşmasına Ulaş Tuna Astepe'nin gergin tavırları eşlik edince yönetmen ve oyuncu arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Astepe’nin set arkasındaki gerginliği dikkat çekti. İkilinin konuşması sırasında arkası kameralara dönük olan Çağrı Bayrak’ın dediklerinden sonra Astepe’nin yüzünün aldığı şekil de gözlerden kaçmadı.

Yönetmen Çağrı Bayrak ve ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin tartıştığı iddiaları öne sürülse de ikilinin herhangi bir tartışma içerisinde olup olmadığı belirsizliğini korudu. Konunun tam olarak ne olduğu bilinmediğinden dolayı ikilinin tartışma içinde olup olmadıkları iddia olarak gündeme yerini aldı. Astepe'nin aynı zamanda dizinin adının set aşklarıyla anılmasından ve oyuncuların emeklerinin geri planda kalmasından dolayı tepki gösterdiği iddia edildi.

 

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ETİKETLER
#Ulaş Tuna Astepe
#TRT1
#taşacak bu deniz
#Adil Koçari
#Çağrı Bayrak
#Medya
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