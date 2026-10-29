Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, başarılı oyunculuğunun yanı sıra hayranları tarafından yoğun ilgi görerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizi konusu kadar set arkası görüntüleriyle de sevilerek takip edilen yapımlar arasında yerini alırken yönetmen Çağrı Bayrak ve dizinin Adil’i Ulaş Tuna Astepe arasındaki gergin konuşma gündeme bomba gibi düştü. İkilinin hararetli bir şekilde konuşması tartışma iddialarını da beraberinde getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz’in yıldızı Ulaş Tuna Astepe’nin set arkası gerginliği dikkat çekti! Yönetmenle tartışma iddiası Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe'nin, yönetmen Çağrı Bayrak ile set arkasında yaşadığı gergin konuşma gündeme geldi. Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncularından biridir. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde, Ulaş Tuna Astepe ve yönetmen Çağrı Bayrak arasında hararetli bir konuşma yaşandığı iddia edildi. İkilinin konuşması sırasında Ulaş Tuna Astepe'nin yüz ifadesi dikkat çekti. Bu durum, Ulaş Tuna Astepe'nin diziden çıkarılıp çıkarılmayacağına dair spekülasyonlara yol açtı. Hayranları, Ulaş Tuna Astepe'nin yaşadığı gerginliğin nedenini merak ederken, konunun tam olarak ne olduğu bilinmiyor.

TAŞACAK BU DENİZ’İN YILDIZI ULAŞ TUNA ASTEPE’NİN SET ARKASI GERGİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Ekranların yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Öyle ki dizinin yeni bölümleri ya da fragmanları dikkatle izlenirken, oyuncularının da set arkası görüntüleri en çok konuşulan konular arasında yerini alıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde olan Taşacak Bu Deniz’in kendisi kadar set arkası da merak edilirken sosyal medyaya düşen bir görüntü adeta akılları karıştırdı. Dizinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe’nin set arkasındaki gerginliği dikkat çekti.

Yayınlanan görüntülerde Taşacak Bu Deniz’in yönetmen koltuğunda oturan Çağrı Bayrak ile gergin anlar yaşadığı iddia edilen Ulaş Tuna Astepe, sosyal medya da gündem oldu. İkilinin konuşması sırasında arkası kameralara dönük olan Çağrı Bayrak’ın dediklerinden sonra Astepe’nin yüzünün aldığı şekil dikkat çekti.

YÖNETMENLE TARTIŞMASI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yönetmen Çağrı Bayrak’la tartıştığı iddia edilen Ulaş Tuna Astepe, sosyal medya da hayranları tarafından merak konusu oldu. Set ortamında disiplinli çalışmasıyla bilinen Astepe’nin paylaşılan görüntülerde gergin olması akıllara ‘diziden çıkar mı?’ sorusunu getirdi.

Tabi ki bunlar birer iddia olarak gündeme gelirken ikilinin tartışma içerisinde olup olmadıkları bilinmiyor. Sadece konuşmaları yer alırken ikilinin tavırları dikkat çekiyor. Tüm bunlar sosyal medya da gündem oluştururken Astepe’nin hayranlarından konu hakkında yorumların gelmesi de kaçınılmaz oluyor.

Ulaş Tuna Astepe’nin set arkasında bu tarz bir gerginlik yaşaması hayranlarını da üzmüş gibi duruyor. Sosyal medya da yer alan iddialardan sonra ‘Ne yaptılar da adam bu kadar sinirli’, ‘Adamı bezdirmişler’ gibi yorumlar da peş peşe geliyor.

Ancak konunun tam olarak ne olduğu bilinmediğinden ikilinin tartışma içinde olup olmadıkları iddia olarak gündeme geliyor. Şimdilerde Ulaş Tuna Astepe’nin gerçekten gergin olup olmadığı merak konusu oluyor.