Deniz Baysal’ın çocukluk itirafı yürek burktu! Zor günleri anlattı: "Ay sonunda buzdolabında hiçbir şey kalmıyordu!"

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, son zamanlarda kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli olan Baysal geçtiğimiz 25 Eylül 2026’da boşanarak magazin gündeminde yer alan isimlerden biri olmuştu. Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle kısa süre de geniş kitlelerce tanınan Baysal, şimdilerde ABtalks programına konuk olmasıyla birlikte yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar da çocukluğunda zor günler geçirdiğini ifade eden Baysal, yürek burkan itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

DENİZ BAYSAL’IN ÇOCUKLUK İTİRAFI YÜREK BURKTU!

Anas Bukhash'ın ABtalks programına konuk olan Deniz Baysal, hayatıyla ilgi çok sayıda detay verirken çocukluk yıllarına ait yapmış olduğu açıklamalarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki çocukluk yıllarında yaşadığı zor günleri anlatan Baysal, izleyenlerin gönlünde bir burukluk bıraktı.

Taşacak Bu Deniz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Deniz Baysal, son zamanlarda başarılı kariyeriyle dikkat çekerken özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Öyle ki 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine giren Deniz Baysal, geçtiğimiz aylarda boşanma haberleriyle gündeme gelmişti.

Barış Yurtçu’yla aralarında meydana gelen boşanma haberleri günlerce kamuoyunda yer alırken ikili arasındaki sözleşmeler de dikkatle takip edilmişti. 25 Eylül 2026’da boşanarak yollarını ayırmışlardı. Tabi gerek sosyal medya da gerekse de kamuoyunda ikilinin boşanmalarına ilişkin iddialar dolansa da konuyla ilgili açıklamalar birinci ağızlardan hiç gelmemişti.

Dizinin ikinci sezonuna başlayan Deniz Baysal, ABtalks’ta yaptığı açıklamalarla da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı. Bu iki yıl da manevi anlamda “Allah’ı bulmanın ne demek olduğunu anladım” diyerek konuşan Baysal çocukluk yıllarında da sandığı gibi bir hayat yaşamadığı ifade etti.

ZOR GÜNLERİ ANLATTI: "AY SONUNDA BUZDOLABINDA HİÇBİR ŞEY KALMIYORDU!"

Oyuncu ABtalks programında anlattıklarıyla yürekleri burkarken zor günlerinden söz etti. Çocukluk yıllarından başlayıp, ailesine ve mesleğine dair samimi açıklamalarda bulunan Deniz Baysal, çocukluğundaki maddi zorlukları anlattı. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Deniz Baysal, annesinin kendisi için yaptıklarını unutamadığını da dile getirdi.

Baysal, çocukken kendilerini orta gelirli sandıklarını ama ay sonu gelince buzdolabında hiçbir şey kalmadığını söyledi. Öyle ki ‘çocuk olarak zorlandığım dönemler oluyordu’ diyerek bu zorlukların kariyerindeki hıncı daha da arttırmış olabileceğinden söz ediyor.

Annesinin kendisi için yaptığı fedakârlıklardan da söz eden Deniz Baysal, “Annem ayda bir beni kumpir yemeye götürürdü. 'Sen yemeyecek misin?' dediğimde 'Ben aç değilim' derdi. Sadece benim tabağımdan bir iki çatal alıp bana yedirirdi.” diyerek şimdilerde annesi için her şeyi yapabileceğini ifade ediyor.