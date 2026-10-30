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Magazin
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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:31

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen aşk ilişkileri gündeme geldi. Ulaş Tuna Astepe’nin ekipteki ilişkilerden rahatsız olduğu ve dizinin adının oyunculukları yerine aşk iddialarıyla anılmasına tepki gösterdiği iddia edildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:31

ekranlarında yayınlanan , bu kez set arkasında yaşandığı öne sürülen gelişmelerle gündeme geldi. Dizinin ekibinde yaşandığı iddia edilen aşk ilişkileri dünyasında konuşulurken, başrol oyuncusu 'nin de bu durumdan rahatsız olduğu ileri sürüldü. Astepe'nin, dizinin adının set aşklarıyla anılmasından ve oyuncuların emeklerinin geri planda kalmasından dolayı tepki gösterdiği iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen aşk ilişkilerinin dizinin ve emeklerin önüne geçmesinden başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin rahatsızlık duyduğu iddia edildi.
Dizinin setinde bazı oyuncular arasında aşk ilişkileri yaşandığı öne sürüldü.
Başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin, bu ilişkilerin dizinin başarısının ve oyuncu emeklerinin önüne geçmesinden rahatsız olduğu ileri sürüldü.
Astepe'nin ekip arkadaşlarına "Dizinin ismini karalamayın! Sizin yüzünüzden verdiğimiz emekler hiçe sayılıyor" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.
Gözler, ortaya atılan iddiaların ardından ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'den gelecek açıklamaya çevrildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

TAŞACAK BU DENİZ SETİNDE YAŞANAN AŞK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ekibine ilişkin ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin gündeminde konuşulmaya başladı. Dizinin setinde bazı oyuncular arasında aşk ilişkileri yaşandığı öne sürülürken, bu durumun yapımın önüne geçtiği yönündeki yorumlar da dikkat çekti. Set arkasında yaşandığı iddia edilen gelişmelerin ardından gözler, dizinin başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe'ye çevrildi.

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

ULAŞ TUNA ASTEPE’NİN SET AŞKLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialara göre Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz setinde yaşandığı konuşulan aşk ilişkilerinin dizinin önüne geçmesinden rahatsızlık duyuyor. Oyuncunun, ekipteki ilişkilerin konuşulması nedeniyle dizinin başarısının ve oyuncuların emeğinin geri planda kaldığını düşündüğü ileri sürüldü. Astepe'nin bu duruma tepki göstererek dizinin adının set aşklarıyla anılmasını istemediği de iddialar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

Ortaya atılan iddiaya göre oyuncunun, ekip arkadaşlarına yönelik tepkisinde dizinin emeğine vurgu yaptığı ve "Dizinin ismini karalamayın! Sizin yüzünüzden verdiğimiz emekler hiçe sayılıyor" sözlerini kullandığı öne sürüldü.

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

SETTEKİ GELİŞMELER DİZİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇİYOR?

Taşacak Bu Deniz, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin yakından takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Ancak son günlerde set ekibine ilişkin ortaya atılan aşk iddiaları, dizinin kamera arkasını da magazin gündemine taşıdı. 

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

İddiaların odağında ise oyuncuların performansları ve dizinin hikayesi yerine set arkasında yaşananların konuşulması bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe'nin de bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülürken, yaşanan gelişmelerin dizinin gündemdeki yerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz setinde sular durulmuyor! Ulaş Tuna Astepe sette yaşanan aşk iddialarından rahatsız mı?

Taşacak Bu Deniz setinde yaşandığı öne sürülen aşk ilişkileri ve Ulaş Tuna Astepe'ye atfedilen sözler, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Dizinin başarısının set arkasındaki gelişmelerle gölgelenip gölgelenmediği merak edilirken gözler ünlü oyuncudan gelecek açıklamaya çevrildi. Astepe'nin söz konusu iddialara ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı ve set hakkında konuşulanlara yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

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#magazin
#Ulaş Tuna Astepe
#TRT 1
#taşacak bu deniz
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