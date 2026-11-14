Yeraltı ekibi COP31’de! Ünlü isimlerden yoğun ilgi dikkat çekti

Antalya’nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük zirvesi olarak ön plana çıkan COP31 Türkiye’nin ünlü isimlerini de ağırlamaya devam ediyor. Öyle ki NOW TV’nin sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Yeraltı dizisinin başarılı oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan’ın COP31 zirvesinde görülmesi hem yoğun ilgi gördü hem de ünlülerin bu kadar yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

YERALTI EKİBİ COP31’DE!

NOW TV’nin yoğun ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Yeraltı, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de başarılı oyuncuların oynadıkları karakterler sevilerek takip edilirken diğer bir yandan da merakla takip ediliyor.

Öyle ki son günlerde Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve dünyanın da en büyük zirvelerinden biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı Türk yıldızlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Bu yıldızlar arasında ise Yeraltı dizisinin yıldız isimleri yer aldı. Program kapsamında ünlü isimlerin konuşulanları dikkatlice dinledikleri de görüldü.

COP31 ünlü isimleri ağırlamaya devam ederken, Yeraltı dizisinin sevilen oyuncu isimleri COP31’i ziyaret eden isimler arasında yerini aldı. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen en önemli iklim zirvesi COP31, etkinlikler ve toplantıları devam ediyorken ünlüler dünyasından da birçok isim katılım göstermeye devam ediyor.

Program kapsamında pek çok isim yer alırken Yeraltı dizisinin ekibi de COP31’de yer aldı. Yeraltı’nın Ceylan’ı Devrim Özkan, Haydar Ali’si Deniz Can Aktaş ve Sultan’ı Sümeyye Aydoğan, COP31’de göründü. Ekibin bir arada görülmesinin ardından sosyal medya da gündem haline geldi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YOĞUN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerden COP31’e yoğun ilgi gösterilirken sosyal medyada da gündem oldu. Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ve Sümeyye Aydoğan’ın katılması gözlerden kaçmazken Türkiye’de yapılan bu zirve dikkatlice takip edilmeye devam ediyor.

İşin magazin tarafında gelindiğinde ise Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın ikili olarak birlikte görüntülenmesi oldukça dikkat çeken bir başka konu oldu. Magazin gündeminde son zamanlarda yoğun ilgi gören Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan, düzenlenen zirvede de adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeraltı ekibinin yanı sıra düzenlenen zirveye ünlü yağmuru da devam ediyor. Bu isimlerden biri spor dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Ertem Şener olurken diğeri ise başarılı voleybolcu olan Zehra Güneş oldu.