Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu kez rol aldıkları projelerle değil, çevre ve iklim değişikliği konusunda yaptıkları açıklamalarla gündeme geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'e katılan çift, zirve alanındaki etkinlikleri takip ederek COPArt sergisini de gezdi. İklim kriziyle mücadelede alınan kararların yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan İmirzalıoğlu ve Kobal, gelecek nesiller için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan COP31'de iklim çağrısı! Gelecek nesiller için uyardılar Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Antalya'da düzenlenen COP31'e katılarak iklim kriziyle mücadelede alınan kararların kâğıt üzerinde kalmayıp somut adımlara dönüşmesi çağrısında bulundu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'e katılıp Togg Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti. Kenan İmirzalıoğlu, alınan kararların uygulanmasında sorunlar yaşandığını ve özellikle gelişmiş ülkelerin verdikleri sözleri tutması gerektiğini vurguladı. Sinem Kobal, doğayı korumada asıl sorumluluğun devletler ve büyük şirketlerde olduğunu ve mücadelenin ertelenemeyeceğini belirtti. Kobal, COPArt sergisinde özellikle üç yıl boyunca denizden toplanan atıklarla hazırlanan bir enstalasyonun dikkatini çektiğini ifade etti. Her iki oyuncu da çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve doğaya saygı kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

KENAN İMİRZALIOĞLU: ALINAN KARARLAR SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMELİ

Antalya'daki COP31 alanında Green Zone'da bulunan Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden Kenan İmirzalıoğlu, daha sonra Sinem Kobal ile birlikte COPArt sergisini gezdi. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan oyuncu, iklim kriziyle mücadelede bugüne kadar pek çok önlem ve planın gündeme geldiğini ancak bunların uygulanmasında sorunlar yaşandığını söyledi.

Özellikle gelişmiş ülkelerin verilen sözleri yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken İmirzalıoğlu, dünya liderlerinin aldığı kararların kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı. Gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasının önemine değinen oyuncu, çocuklarına da küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırmaya çalıştığını anlattı.

SİNEM KOBAL: GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ

Sinem Kobal da COP31'in gelecek kuşaklar açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri iklim değişikliği gibi ortak bir mesele etrafında buluşturmasından gurur duyduğunu ifade eden oyuncu, doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Çocukların doğaya saygı duyarak büyümesinin önemine değinen Kobal, asıl sorumluluğun devletler ve büyük şirketlerde olduğunu vurguladı. Bu kurumların alacağı kararların ve hayata geçireceği uygulamaların yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam koşullarını da etkileyeceğini belirten oyuncu, iklim kriziyle mücadelenin daha fazla ertelenemeyeceğini dile getirdi.

SİNEM KOBAL, COPART SERGİSİNDEN ETKİLENDİ

COP31 kapsamında sanat ve iklim değişikliğini bir araya getiren COPArt sergisini de gezen Sinem Kobal, farklı ülkelerden sanatçıların çalışmalarını inceledi. Sergide özellikle üç yıl boyunca denizden toplanan atıklarla hazırlanan bir enstalasyonun dikkatini çektiğini anlattı.

Sanatın iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak için güçlü bir araç olduğunu belirten Kobal, eserlerin insanlara doğayı tanıma, sevme ve koruma konusunda ilham verdiğini ifade etti. Oyuncu, COP31'in Türkiye ve Antalya için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek zirveden gelecek adına olumlu sonuçlar çıkmasını temenni etti.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL'DAN ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ MESAJI

İki oyuncu da açıklamalarında çocukların çevre bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu, kendi çocuklarına doğaya saygı duymayı ve çevreyi korumayı öğretmeye çalıştığını belirtirken Sinem Kobal da çocukların doğayı severek büyümesinin gelecekte önemli bir fark yaratacağına inandığını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası zirvelerde alınan kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan çift, bireysel farkındalığın yanı sıra devletlerin ve büyük şirketlerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiği mesajını verdi.