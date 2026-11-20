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Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Hüma karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Beyza Karabacak, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızı Hüma'yı oynayan küçük oyuncunun annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı, takipçilerinden ilgi gördü. Beyza Karabacak'ın gerçek hayattaki annesinin kim olduğu da merak konusu oldu.
Show TV'nin bu sezonki dikkat çeken yapımlarından Sevdan Bir Ateş dizisinin yıldız oyuncusu Beyza Karabacak, bu kez gerçek hayatındaki aile yaşantısıyla gündeme geldi.
Dizide Hüma karakterine hayat veren küçük oyuncunun annesi Çiğdem Karabacak ile birlikte verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kızın fotoğrafını gören takipçileri paylaşıma beğeni ve yorum yağdırırken Beyza Karabacak'ın annesiyle benzerliği de dikkat çekti.
Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ates dizisinde Hüma karakterini canlandıran Beyza Karabacak'ın gerçek hayattaki annesinin Çiğdem Karabacak olduğu öğrenildi. Küçük oyuncunun annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızını oynayan Beyza Karabacak, ekranlardaki performansıyla da izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Beyza Karabacak, Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakterine hayat veren çocuk oyuncu olarak tanınıyor. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızını canlandıran Karabacak, küçük yaşına rağmen ekran performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. 25 Mayıs 2021 doğumlu olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 5 yaşında.
Beyza Karabacak'ın televizyon ekranlarındaki ilk dizi projesi Sevdan Bir Ateş olarak aktarılıyor. Çocuk oyuncunun ayrıca Çatlı filminde de rol aldığı belirtiliyor. Karabacak, dizide canlandırdığı Hüma karakteriyle izleyicilerin tanıdığı isimler arasına girdi.
Beyza Karabacak'ın annesiyle verdiği bu samimi poz, küçük oyuncunun hayranlarından da beğeni topladı. Sosyal medyada ilgi gören paylaşım, takipçilerine Karabacak'ın set dışındaki aile yaşantısından da bir kare sunmuş oldu.