Sevdan Bir Ateş dizisinde canlandırdığı Hüma karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Beyza Karabacak, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızı Hüma'yı oynayan küçük oyuncunun annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı, takipçilerinden ilgi gördü. Beyza Karabacak'ın gerçek hayattaki annesinin kim olduğu da merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Sevdan Bir Ateş dizisinin Hüma'sı Beyza Karabacak'ın gerçek annesiyle olan paylaşımına beğeni yağdı! Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakterini canlandıran çocuk oyuncu Beyza Karabacak, annesi Çiğdem Karabacak ile paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada dikkat çekti. Beyza Karabacak, Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Mirza ve Leyla'nın kızı Hüma karakterini canlandırmaktadır. Küçük oyuncunun annesiyle benzerliği dikkat çekerken, gerçek hayattaki annesinin Çiğdem Karabacak olduğu öğrenildi. 25 Mayıs 2021 doğumlu olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 5 yaşındadır. Sevdan Bir Ateş oyuncunun ilk dizi projesiyken, Karabacak'ın ayrıca Çatlı filminde de rol aldığı belirtilmektedir.

BEYZA KARABACAK'IN ANNESİYLE PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Show TV'nin bu sezonki dikkat çeken yapımlarından Sevdan Bir Ateş dizisinin yıldız oyuncusu Beyza Karabacak, bu kez gerçek hayatındaki aile yaşantısıyla gündeme geldi.

Dizide Hüma karakterine hayat veren küçük oyuncunun annesi Çiğdem Karabacak ile birlikte verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne-kızın fotoğrafını gören takipçileri paylaşıma beğeni ve yorum yağdırırken Beyza Karabacak'ın annesiyle benzerliği de dikkat çekti.

SEVDAN BİR ATEŞ'İN HÜMA'SI BEYZA KARABACAK'IN ANNESİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ates dizisinde Hüma karakterini canlandıran Beyza Karabacak'ın gerçek hayattaki annesinin Çiğdem Karabacak olduğu öğrenildi. Küçük oyuncunun annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızını oynayan Beyza Karabacak, ekranlardaki performansıyla da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

SEVDAN BİR ATEŞ'İN HÜMA'SI BEYZA KARABACAK KİMDİR?

Beyza Karabacak, Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakterine hayat veren çocuk oyuncu olarak tanınıyor. Dizide Mirza ve Leyla'nın kızını canlandıran Karabacak, küçük yaşına rağmen ekran performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. 25 Mayıs 2021 doğumlu olan oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 5 yaşında.

BEYZA KARABACAK HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Beyza Karabacak'ın televizyon ekranlarındaki ilk dizi projesi Sevdan Bir Ateş olarak aktarılıyor. Çocuk oyuncunun ayrıca Çatlı filminde de rol aldığı belirtiliyor. Karabacak, dizide canlandırdığı Hüma karakteriyle izleyicilerin tanıdığı isimler arasına girdi.

Beyza Karabacak'ın annesiyle verdiği bu samimi poz, küçük oyuncunun hayranlarından da beğeni topladı. Sosyal medyada ilgi gören paylaşım, takipçilerine Karabacak'ın set dışındaki aile yaşantısından da bir kare sunmuş oldu.