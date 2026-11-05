Sevdan Bir Ateş 9. bölüm neden yoktu? Sevdan Bir Ateş 9. bölüm yayınlandı mı?

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sevdan Bir Ateş dizisinin 9. bölümünün platformda yayınlanmaması üzerine Sevdan Bir Ateş 9. bölüm neden yoktu merak edildi.

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜM NEDEN YOKTU?

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrolünde yer aldığı Sevdan Bir Ateş'in 9. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Bir önceki maç nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerini ertelerken Sevdan Bir Ateş dün akşam seyirci ile buluştu. Sevdan Bir Ateş'in son bölümü Show TV internet sitesinde de yer aldı.

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Sevdan Bir Ateş dizisinde heyecan devam ederken çarşamba akşamı izleyici ile buluştu. Show TV internet sitesinde ise 9. bölümü yer aldı. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşan Sevdan Bir Ateş, en çok izlenen dizi oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ EN ÇOK İZLENEN OLDU

Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yaşananlar yakından takip edildi. İzleyici kitlesinin merakla beklediği 9. bölüm ise dün akşam tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş'in 9. bölümü en çok izlenen dizi olarak kayıtlara geçti. Oldukça beğenilen son bölümün ardından Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı da yayınlandı.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış, Özge Özacar, Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak, Okday Korunan.