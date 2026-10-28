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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:06

Sevdan Bir Ateş Hüma kim, gerçek adı nedir? Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı?

Ekranların sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş'te yer alan Hüma karakteri sosyal medyada gündem oldu. Küçük kız rolünü üstlenen genç isim Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı merak edildi. İşte Sevdan Bir Ateş Hüma oynadığı diziler.

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Editor
 Gonca Işık
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Sevdan Bir Ateş Hüma kim, gerçek adı nedir? Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 22:06

ekranlarında yayınlanan dizisinde yer alan Hüma karakteri beğeni topladı. Genç oyuncunun performansı dikkat çekerken, Beyza Karabacak kimdir merak edildi. 

SEVDAN BİR ATEŞ HÜMA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

25 Mayıs 2021 doğumlu olan Beyza Karabacak, Hüma karakterini oynuyor. Mimikleri ile oyunculuk performansı beğeni topladı. Gerçek adı Beyza Karabacak'tır. 2021 doğumlu çocuk oyuncu sosyal medyada da viral oldu.

Sevdan Bir Ateş Hüma kim, gerçek adı nedir? Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı?

BEYZA KARABACAK GERÇEKTE KİMİN KIZI?

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakteri ile ekranlara gelen küçük oyuncunun annesi Çiğdem Karabacak'tır. Oyuncunun sosyal medya hesabı da ailesi tarafından yönetiliyor.

Sevdan Bir Ateş Hüma kim, gerçek adı nedir? Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı?

BEYZA KARABACAK OYNADIĞI DİZİLER

Sevdan Bir Ateş dizisi ile ekranlarda yer alan Hüma karakterini oynayan Beyza Karabacak'ın ilk dizisi Sevdan Bir Ateş'tir. 2021 doğumlu olan Beyza Karabacak, henüz başka projede yer almadı. Sinema olarak ise Çatlı filminde rol almıştı.

ETİKETLER
#show tv
#Hüma
#Diziler
#Sevdan Bir Ateş
#Beyza Karabacak
#Çatlı
#Mavi Kadin
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