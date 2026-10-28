Sevdan Bir Ateş Hüma kim, gerçek adı nedir? Beyza Karabacak gerçekte kimin kızı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde yer alan Hüma karakteri beğeni topladı. Genç oyuncunun performansı dikkat çekerken, Beyza Karabacak kimdir merak edildi.

SEVDAN BİR ATEŞ HÜMA KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

25 Mayıs 2021 doğumlu olan Beyza Karabacak, Hüma karakterini oynuyor. Mimikleri ile oyunculuk performansı beğeni topladı. Gerçek adı Beyza Karabacak'tır. 2021 doğumlu çocuk oyuncu sosyal medyada da viral oldu.

BEYZA KARABACAK GERÇEKTE KİMİN KIZI?

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Hüma karakteri ile ekranlara gelen küçük oyuncunun annesi Çiğdem Karabacak'tır. Oyuncunun sosyal medya hesabı da ailesi tarafından yönetiliyor.

BEYZA KARABACAK OYNADIĞI DİZİLER

Sevdan Bir Ateş dizisi ile ekranlarda yer alan Hüma karakterini oynayan Beyza Karabacak'ın ilk dizisi Sevdan Bir Ateş'tir. 2021 doğumlu olan Beyza Karabacak, henüz başka projede yer almadı. Sinema olarak ise Çatlı filminde rol almıştı.