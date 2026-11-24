Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'un katıldığı bir televizyon programında aktardığı süreçler, eserlerin Türkiye'ye iadesinin arkasındaki bilimsel ve hukuki çalışmaları gözler önüne serdi. Onlarca yıl öncesine ait kazı raporları, müze envanterleri, savcılık tutanakları, 3 boyutlu taramalar ve laboratuvar analizleriyle yürütülen çalışmalar, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kapsamını ortaya koydu.

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HABERİN ÖZETİ Arşivlerdeki gizli ipuçları tarihi mirası kurtardı! 100 eser 60 yıl sonra yeniden Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edilmesi sürecinde yürütülen bilimsel, hukuki ve kurumsal çalışmaları aktardı. Burdur Bubon Antik Kenti kökenli Marcus Aurelius heykelinin iadesi, 3 boyutlu taramalar ve Tübingen Üniversitesi'nde yapılan kurşun kenet analizleri gibi bilimsel kanıtlarla sağlandı. Osmanlı döneminde Halil Edhem Bey tarafından başlatılan girişimlerin ardından Boğazköy Sfenksi, 98 yıl sonra 2011 yılında Türkiye'ye geri kazandırıldı. Troya hazinelerinin iadesi için mücadele sürerken, 2012 yılında ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi Müzesi'nden 24 parçalık altın takı grubunun iadesi gerçekleştirildi. Denver Müzesi'nin iadesini teklif ettiği heykel başının Anadolu kökeni, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'ndeki eski bir kayıt sayesinde belgelendi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları; Emniyet, Jandarma, Gümrükler Muhafaza birimleri ve müzelerle koordinasyon içinde yürütülmektedir.

Boz, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların güçlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortaya koyduğu kararlı iradenin, kurumsal yapılanmaya verdiği önemin ve uzman ekiplere duyduğu güvenin belirleyici rol oynadığını ifade etti. 2020 yılında kaçakçılıkla mücadele alanındaki kurumsal yapılanmanın daire başkanlığı düzeyine genişletilmesinin, uluslararası muhataplarla doğrudan temas kurulmasına ve iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

60 YILLIK SIRRI ÇÖZEN BİLİMSEL İPUÇLARI

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Bubon Antik Kenti'nden kaçırılan Roma dönemi bronz heykellerinin iadesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Antik kentteki Sebasteion yapısında imparator kültü kapsamında sergilenen heykellerin önemli bir bölümü, 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla yurt dışına çıkarıldı. Uluslararası müze koleksiyonlarına giren eserlerin Anadolu kökeninin kanıtlanması için uzun yıllara yayılan bilimsel araştırmalar yürütüldü.

Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Prof. Dr. Jale İnan'ın 1973 yılında yayımladığı bilimsel çalışma, sürecin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Pisidia bölgesinden geldiği belirtilen dört bronz heykel üzerine yaptığı araştırmalar sırasında Bubon'da daha önce ele geçirilen bir heykelle bağlantı kuran Jale İnan'ın çalışmaları, sonraki yıllarda gerçekleştirilen araştırmalara ışık tuttu.

Burdur Müzesi kayıtları, 1967 yılında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirilen bronz heykel ve Sebasteion'da yapılan kurtarma kazıları sayesinde eserlerin aynı yapıya ait olduğu ortaya konuldu.

İade sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, ABD'deki Cleveland Müzesi'nde bulunan Marcus Aurelius heykelinin 3 boyutlu taramasını gerçekleştirdi. Heykelin ayağındaki kurşun kenet ile Bubon'daki kaidede bulunan yuvanın örtüştüğü dijital ortamda tespit edildi. Ardından heykelden ve kaideden alınan kurşun örnekleri, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nin uzman laboratuvarlarında karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Bilimsel rapor, heykelin Bubon'daki Sebasteion yapısında dikili bulunduğunu doğrulayan önemli kanıtlardan biri oldu.

Zeynep Boz, iade sürecinde Prof. Dr. Jale İnan'ın yıllar önce başlattığı bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Galiba hepimizin kalbinde ortak olan Jale Hoca'yı hatırlamaktı.” ifadelerini kullandı.

98 YIL SONRA GELEN TARİHİ DÖNÜŞ

Kültür varlıklarının iadesinde uzun yıllara yayılan takibin önemini gösteren örneklerden biri de Boğazköy Sfenksi oldu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Halil Edhem Bey'in Osmanlı döneminde başlattığı iade girişimlerinin ardından Boğazköy Sfenksi, 98 yıl sonra 2011 yılında Türkiye'ye kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, bu örneğin kararlı takibin önemini ortaya koyduğunu belirterek, “Bir eserin bazen 98 yıl sonra bile Türkiye'ye gelebildiğini gördük biz. Ama dikkatli bir takiple, inatlı bir takiple. Bunun gibi vakalar oldukça bizim inadımız devam edecek.” dedi.

TROYA’NIN KAYIP HAZİNELERİ İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Anadolu'dan kaçırılan kültür varlıklarının tarihsel sürecinde Troya hazineleri önemli bir yer tutuyor. Heinrich Schliemann'ın 1870'li yıllarda Troya'da gerçekleştirdiği kazılar sırasında çok sayıda eseri Osmanlı topraklarından kaçırması, kültürel mirasın korunması konusundaki tarihsel mücadelenin en bilinen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Schliemann'ın bilimsel arkeoloji yöntemlerinden uzak, kendi aradığı hazineyi bulmaya odaklanan yaklaşımının Troya'daki arkeolojik katmanlara ciddi zarar verdiğini belirten Boz, eserlerin tarihî ve bilimsel bağlamından koparılmasının telafisi güç kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Osmanlı yönetimi döneminde eserlerin yurt dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmasına rağmen Troya hazinelerinin önemli bir bölümü ülke dışına çıkarıldı. Bu eserlerin bir kısmı bugün Rusya'daki Puşkin ve Ermitaj müzelerinde bulunuyor. Türkiye, bu eserlerin iadesine yönelik talebini sürdürürken, 2012 yılında ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi Müzesi'nden 24 parçalık Troya kökenli altın takı grubunun iadesini sağladı.

ÇALINAN ESERLERİN ARDINDA KAYBOLAN İZLER

Kültür varlığı kaçakçılığının yalnızca tarihî eserlerin ülke dışına çıkarılması anlamına gelmediğini vurgulayan Zeynep Boz, kaçak kazılarla eserlerin arkeolojik bağlamından koparılmasının bilimsel araştırmalara da zarar verdiğini belirtti.

Bir eserin hangi yapıda, hangi katmanda ve hangi diğer buluntularla birlikte bulunduğunun arkeoloji bilimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Boz, bu bağlamın bozulmasının geçmişe ilişkin bilimsel verilerin de kaybedilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Boz, “Her eser kaçırıldığında evet, biz fiziki olarak bir millî varlığımızı da kültürel varlığımızı da kaybediyoruz. Ama bununla beraber bu ülkenin müreffeh medeniyetler seviyesindeki yerinin temini olan bilimsel verinin de gittiğini ve Türk bilim insanlarının bu verilerden mahrum kaldığını da hatırlayacağız.” sözleriyle kültürel mirasın bilimsel boyutuna dikkat çekti.

ESKİ BİR YAYIN, BİR ESERİN İADE YOLUNU AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalar, müzeler ve koleksiyonerlerle geliştirilen iş birlikleriyle de sonuç veriyor.

Bunun örneklerinden biri Denver Müzesi'nde yaşandı. Müze, kendi koleksiyonunda yürüttüğü köken araştırmaları sonucunda Türkiye'ye ait olduğu değerlendirilen bir heykel başını tespit ederek eserin iadesini Türkiye'ye teklif etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde yayımlanan eski bir kaydı tespit ederek eserin Anadolu ile bağlantısını ortaya koydu. Böylece müzenin başlattığı araştırma, bilimsel belgelerle desteklenen bir iade sürecine dönüştü.

Zeynep Boz, uluslararası müzelerin koleksiyonlarındaki eserlerin kökenini araştırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlamasının önemli olduğunu belirtti.

ANADOLU'NUN KAYIP ESERLERİNDE YENİ İZLER

ABD'den iadesi sağlanan 100 eser önemli bir kazanım olmakla birlikte, Anadolu'nun yurt dışına kaçırılan kültürel mirasının tamamının geri getirildiği anlamına gelmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının uluslararası alanda takibini sürdürdüğü çok sayıda açık dosya bulunuyor.

İade süreçleri; tarihî belgelerin incelenmesi, eserlerin kökeninin bilimsel verilerle ortaya konulması ve ilgili ülkelerle hukuki süreçlerin yürütülmesini gerektiriyor. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası iş birliklerini ve bilimsel araştırmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Zeynep Boz, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesinin uzun yıllar devam edeceğini belirterek, kurumsal yapılanmayla oluşturulan çalışma zemininin gelecek kuşaklara da önemli bir miras bırakacağını ifade etti.

KÜLTÜREL MİRASIN PEŞİNDE SINIRLARI AŞAN MÜCADELE

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesinin yanı sıra Türkiye'deki kültür varlıklarının korunmasını ve kaçakçılığın önlenmesini de kapsıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza birimleri ve müzelerle koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarla kültür varlığı kaçakçılığına karşı çok yönlü mücadele gerçekleştiriliyor.

Kültür varlığı kaçakçılığının organize suç niteliğine ve uluslararası bağlantılarına dikkat çeken Boz, bu alandaki mücadelenin yalnızca eserlerin iadesiyle sınırlı tutulamayacağını vurguladı.

Boz, Anadolu'nun kültürel zenginliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, “Bunu basit bir suç olarak görmeyeceğiz. Yurt dışından ülkemize iadesi sağlanan eserler için mutlu olacağız ama bunun hiç gitmemiş olması gerektiğini hatırlayacağız. Ve bu yüzden din, dil, ırk ayrımı yapmadan Anadolu'nun bu zenginliğine hep beraber sahip çıkacağız. Bunun başka bir yolu yok.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihİ ve kültürel mirasını korumak, yurt dışına kaçırılan eserleri yeniden Türkiye'ye kazandırmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.