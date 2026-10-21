Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Savur’un sokaklarından bilimin evrensel dünyasına uzanan başarı hikâyesi, doğup büyüdüğü tarihî evde yaşatılacak. Mardin’in Savur ilçesinde müzeye dönüştürülen yapı, Sancar’ın hayatına ve bilimsel çalışmalarına ışık tutarken çocuk ve gençlere de ilham kaynağı olacak.

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HABERİN ÖZETİ Mardin Savur’dan Nobel’e: Aziz Sancar’ın baba ocağı müze oldu Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihî ev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla müzeye dönüştürülerek açıldı. Dört katlı kâgir yapının 395 metrekarelik birinci katı müze olarak düzenlendi ve burada Sancar'ın fotoğrafları, tıp aletleri, diplomaları, cübbeleri, ödülleri ve bilimsel çalışma dosyaları üç ayrı salonda sergileniyor. Tarihî binanın bodrumu ve diğer katları ise Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacak. Geçmişi 1938 öncesine uzanan yapıda özgün mimari dokuyu korumak amacıyla kapsamlı güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yürütüldü. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yerel yetkililerin yanı sıra Prof. Dr. Aziz Sancar ve ailesi de bizzat katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar, evin bir bilim yuvası olmasını temenni ederek çocukların bilim öğrenmesi adına yapıya destek vermesi için TÜBİTAK ile görüşeceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aziz Sancar Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Prof. Dr. Aziz Sancar ve ailesi de yer aldı.

Bakan Ersoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilime adanmış bir ömrün, büyük bir azmin ve insanlığa duyulan inancın taçlandırılmasına tanıklık ettiklerini belirtti.

Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü evin kapılarını, onun hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak bir müze olarak açtıklarını ifade eden Ersoy, Sancar’ın yürüttüğü ilmî çalışmalarla Türkiye’nin yetiştirdiği bilim insanlarının neler başarabileceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

SAVUR’DAN BİLİMİN EVRENSEL DÜNYASINA UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Aziz Sancar’ın hikâyesini merak etmenin, çalışmanın, sabretmenin ve öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemenin hikâyesi olarak nitelendiren Bakan Ersoy, başarısının yalnızca aldığı ödüllerle ölçülemeyeceğini vurguladı.

Sancar’ın bilime duyduğu derin bağlılığın, insanlığın ortak bilgi birikimine yaptığı güçlü katkının ve gençlere verdiği eşsiz ilhamın önemine dikkati çeken Ersoy, müzenin bu değerleri görünür kılmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Ersoy, müzenin taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

“Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze tam olarak bu ayrıntıları görünür kılmak; başarının sonuçtan önce o sonuca ulaşmak için yürünen yolda, harcanan zamanda, sabırda, gayrette ve emekte saklı olduğunu göstermek için hayata geçirilmiş bir projedir.”

Müzeyi ziyaret eden çocuk ve gençlerin yalnızca büyük bir bilim insanının hayatını öğrenmekle kalmamasını, onun ilhamında kendi hayallerinin peşinden gidebileceklerini de görmelerini istediklerini belirten Ersoy, bilimin, emeğin ve kararlılığın insanı nerelere taşıyabileceğinin bu evin hikâyesi üzerinden keşfedilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, “Çünkü bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir. Saygıdeğer Hocamızın hayat hikâyesi, bu inancın en güçlü ve özel örneklerinden biridir.” diye konuştu.

AZİZ SANCAR’IN BABA OCAĞINDA TARİHÎ DOKU KORUNDU

Aziz Sancar’ın kişisel tarihine tanıklık eden evin başlı başına bir değer olduğunu belirten Ersoy, yapının Sancar’ın yetiştiği toplumsal yapının bir aynası olduğunu, bölgenin yaşam tarzını ve tarihsel hafızasını yansıttığını söyledi.

Geçmişi 1938 öncesine uzanan yapının taş duvarları, avlusu ve odalarıyla Savur’un geleneksel konut mimarisini günümüze taşıdığını ifade eden Ersoy, zaman içinde geçirdiği değişimlerin bir ailenin yaşam biçimini, ihtiyaçlarını ve geleneksel kent kültürünün gelişimini de gözler önüne serdiğini kaydetti.

Müze işlevi kazandırılan evin aynı zamanda ziyaretçilerin incelemesi gereken en değerli eserlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, yapının taşıdığı değerleri gelecek nesillere mümkün olan en eksiksiz şekilde aktarmak amacıyla titiz bir restorasyon süreci yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda yapısal güçlendirme, sıva, taş temizliği, derz, betonarme döşeme ve yalıtım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Ersoy, özgün mimari karakterin korunması için çörten, baca, taş silme, motif ve kitabe gibi mimari elemanlara yönelik uygulamalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Konağın tüm iç mekânlarının da dönemin özgün işlevlerine uygun olarak düzenlendiğini söyledi.

DÖRT KATLI TARİHÎ YAPININ 395 METREKARESİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Aziz Sancar’ın doğup büyüdüğü evin özgün yaşam düzenini yansıtan teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Bakan Ersoy, dört katlı kâgir yapının 395 metrekarelik birinci katında müze düzeni oluşturulduğunu belirtti.

Müzede Sancar’ın hayatına dair fotoğrafların, tıp aletlerinin, diplomaların, cübbelerin, aldığı hediye ve ödüllerin yanı sıra bilimsel çalışmalarına ilişkin dosyaların sergilendiği üç ayrı salon hazırlandığını ifade etti.

Ersoy, oluşturulan koleksiyonla Sancar’ın doğup yetiştiği mekândan azmi, aklı ve çalışkanlığıyla eriştiği ilmî mevki ve makamlara uzanan bir yol açtıklarını belirterek, müzenin bilim insanının hayat ve bilim yolculuğuna tanıklık etmek isteyen herkesi ağırlayacağını söyledi.

MÜZENİN DİĞER KATLARI BİLİM MERKEZİ VE OKUMA SALONU OLACAK

Tarihî yapının yalnızca bir müze olarak kullanılmayacağını da açıklayan Bakan Ersoy, birinci katı müzeye dönüştürülen binanın bodrumunun ve diğer katlarının Mardin Valiliğince okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacağını bildirdi.

Buranın Aziz Sancar gibi nice çocuk ve genç için de bilime, hayallerine ve hedeflerine ulaşmada bir başlangıç noktası olmasını dileyen Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür varlıklarını korurken onları toplumu buluşturan, yaşayan ve yeni anlamlar kazanan mekânlara dönüştürmeyi arzuladıklarını belirtti.

Aziz Sancar Müzesi’nin bu yaklaşımın çok özel bir örneği olduğunu ifade eden Ersoy, müzenin bir yönüyle Sancar’ın hayatını ve bilimsel mirasını yaşatacağını, diğer yönüyle Savur’un tarihî kimliğini koruyarak geleceğe taşıyacağını kaydetti.

Müzenin hayata geçirilmesinde görev alan çalışma arkadaşlarına, uzmanlara, mimarlara, restoratörlere, sanat tarihçilerine, uygulama ekiplerine ve katkı sunan herkese teşekkür eden Ersoy, Aziz Sancar ve ailesine de şükranlarını sundu.

Sancar’ın hayatı, mücadelesi, azmi ve başarılarıyla Türkiye için büyük bir gurur kaynağı, ülkenin çocukları için eşsiz bir örnek ve ilham olduğunu belirten Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şüphesiz ki taşıdığınız meşaleyi devralacak her yeni neslin aklında ve gönlünde Aziz Sancar ismi daima yankı bulacaktır.”

Ersoy, Aziz Sancar Müzesi’nin Mardin’e, Savur’a ve Türkiye’nin kültür hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE BENİM İÇİN HER ZAMAN BİRİNCİ SIRADAYDI

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilimsel çalışmalarını Türkiye'yi temsil etme sorumluluğuyla yürüttüğünü belirtti.

Bilimsel başarılarına rağmen ülkesini her zaman ön planda tuttuğunu vurgulayan Sancar, “Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Fakat her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu.” dedi.

SANCAR'DAN TÜBİTAK'A DESTEK ÇAĞRISI

Doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sancar, projenin hayata geçirilmesindeki çalışmalar için teşekkür etti.

Evin özgün dokusunun korunduğunu belirten Sancar, “Gerçekten hem otantik hem de harika bir evimiz olmuş ve inşallah bir bilim yuvası olur.” dedi.

Müzenin çocukların bilimle buluştuğu bir merkez olmasını istediğini vurgulayan Sancar, TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini belirterek, “Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.