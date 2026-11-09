Türkiye’nin kültürel mirası dünyaya açılıyor! COP31 katılımcılarına Antalya jesti: Müze ve ören yerleri ücretsiz

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na ilişkin hazırlıkları değerlendiren Bakan Ersoy, Türkiye’nin uluslararası organizasyon kapasitesini, sürdürülebilir turizm çalışmalarını ve kültürel zenginliğini geniş bir programla uluslararası katılımcılara tanıtacaklarını söyledi.

Ersoy, “COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası iş birliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya’ya kazandıracağımız kalıcı imkânlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz.” dedi.

HEYETLER KÜLTÜREL MİRASI KEŞFEDECEKLER

Bakan Ersoy, tüm resmi heyet katılımcılarının COP31 süresince Antalya’daki Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.

Side Ören Yeri’nde gece müzeciliği uygulamasının da sürdürüleceğini belirten Ersoy, katılımcıların toplantılar dışında Antalya’nın tarihî ve kültürel zenginliklerini tanımalarına imkân sağlayacaklarını ifade etti.

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS DÖRT PANELDE ELE ALINACAK

18 Kasım’da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinliklerini düzenleyeceklerini açıklayan Ersoy, dört panelde 19 panelist ve 4 moderatörün katılımıyla sürdürülebilir turizmin geleceğinin, sektördeki dönüşümün ve sürdürülebilir yatırımların değerlendirileceğini kaydetti.

Ersoy, programın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak; Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz.”

Hazırlanan şehir turu ve deneyim programıyla Antalya’nın doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerini sektörün karar vericilerine yerinde tanıtacaklarını belirten Ersoy, bu buluşmalarla yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi.

TAŞ TEPELER’İN 37 ESERİ COP31’DE SERGİLENECEK

Bakan Ersoy, COP31’in Mavi Alan bölümünde Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı bir sergi hazırladıklarını açıkladı.

Sergide Neolitik Dönemde insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişinin, sanatsal üretiminin ve çevresiyle kurduğu ilişkinin anlatılacağını belirten Ersoy, “İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sanat programı kapsamında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, 9 Kasım saat 18.30’da Kongre Merkezi’nde Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirecek. Ersoy, Yunus Emre’nin insan sevgisini ve evrensel mesajlarını müziğin birleştirici diliyle konuklara ulaştıracaklarını ifade etti.

COP TARİHİNİN İLK İKLİM KÜTÜPHANESİNDE 1.800 KİTAP

Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir İklim Kütüphanesini ziyaretçilerle buluşturacaklarını bildiren Ersoy, “Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme” anlayışıyla hazırlanan alanda 1.800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sunulacağını söyledi.

Ersoy, “IFLA’nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17–19 Kasım’da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek.” dedi.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılarak tasarlanan İklim Kütüphanesinin donanımlarının konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirileceğini belirten Ersoy, kitapların da Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılmasının planlandığını kaydetti.

Ersoy, paneller ve ülke genelindeki kütüphane etkinlikleriyle iklim okuryazarlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

MÜZELERDE DİJİTALLEŞME VE TEMİZ ENERJİ ADIMLARI

Sürdürülebilir turizmi; doğal ve kültürel mirasın korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlamasını birlikte ele alan bir anlayışla yürüttüklerini ifade eden Ersoy, müzelerdeki dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına da değindi.

Ersoy, “Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Geleceğe Miras ve gece müzeciliği çalışmalarında korumayı, ziyaretçi deneyimini ve enerji verimliliğini birlikte değerlendirdiklerini belirten Ersoy, restorasyonlarda özgün malzemelerin korunmasına, yerinde onarıma ve yeniden kullanıma önem verdiklerini söyledi.

Ersoy, tarihî yapıları yeniden işlevlendirirken kültür varlıklarını aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hâle getirecek çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

YEREL ÜRETİM DESTEKLENECEK VE YEREL HALKIN TURİZME ETKİN KATILIMI TEŞVİK EDİLECEK

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinde yerel kalkınmayı önemsediklerini vurgulayan Ersoy, SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük’te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesi gibi çalışmalarla enerji verimliliğini, yerel üretimi ve yerel toplulukların turizme katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

COP31 Başkanlığıyla birlikte Antalya’nın turizm değerlerini ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini bildiren Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesini kolaylaştıracaklarını söyledi. Ersoy, “EXPO Antalya Çocuk Adası” için de görsel içerikler hazırladıklarını aktardı.

EXPO ALANI ULUSLARARASI FUAR, KONGRE VE ETKİNLİK MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

COP31 sonrasını da şimdiden planladıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali açılışında dile getirdiği EXPO alanına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

“Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya’yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri hâline getirmek.”

Yaz aylarında turistler ve Antalyalılar için yeni bir etkinlik alanı oluşturmayı, kış ve bahar dönemlerinde ise uluslararası organizasyonlarla şehre ziyaretçi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ersoy, Antalya’nın güçlü konaklama ve ulaşım altyapısını bu merkezle tamamlayarak turizmi yılın tamamına yayacaklarını ifade etti.

Bu amaçla 17–19 Kasım tarihleri arasında uluslararası fuar, kongre ve etkinlik organizatörleri, basın mensupları ve sektörün karar vericilerinden oluşan yaklaşık 15 davetliyi özel bir tanıtım gezisinde ağırlamayı planladıklarını açıklayan Ersoy, EXPO alanının kapasitesini ve organizasyon imkânlarını yerinde tanıtarak gelecekteki etkinlikler için şimdiden bağlantılar kuracaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, COP31’in Antalya’ya sağlayacağı kalıcı katkıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“EXPO alanını yıl boyunca yaşayan, şehrimize ziyaretçi kazandıran ve kültür sanat hayatını zenginleştiren bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Otellerimizden seyahat acentelerimize, yeme içme işletmelerimizden esnafımıza kadar geniş bir kesimin bu kazanımdan faydalanmasını; COP31’in oluşturacağı uluslararası görünürlüğün kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz.