Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabileceği araçlarda fiyat üst limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte yükseldi. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan sınır, 2027 yılı için 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ÖTV'siz araç alımında limit değişti: Bu şartlara dikkat, işte yeni rakamlar Engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç alımında fiyat üst limiti, %27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027 yılı için 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. 2027 yılında ÖTV'siz araç alımında fiyat sınırı 3 milyon 673 bin 706 lira olacak. Araçlarda %40 yerlilik şartı aranacak. Türkiye'de engellilik oranı %90 ve üzerinde olan vatandaşlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engellilik oranı %40 ve üzerinde olan kişiler de muafiyetten yararlanabilecek. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar yasal süre dolmadan satılırsa ödenmeyen ÖTV tahsil edilebilir. Engelli aracının 10 yıl dolmadan pert olması halinde, şartlar sağlanırsa ÖTV ödemeden yeni araç alınabiliyor.

Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların fiyat sınırı genişledi. Ancak araçlarda aranan yerlilik şartı nedeniyle belirli marka ve modeller tercih edilebilecek.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI ARANACAK

2027 yılında ÖTV'siz araç satın almak isteyen vatandaşların tercih edeceği otomobilin tüm vergiler dahil fiyatının 3 milyon 673 bin 706 liranın altında olması gerekecek. Ayrıca araçta yüzde 40 yerlilik şartı aranacak.

Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen fiyat sınırı dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan kişilerin de muafiyetten yararlanabilmesi öngörülüyor.

ARAÇ SATIŞINDA ÖTV DETAYI

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların belirlenen yasal süre dolmadan satılması halinde, alım sırasında ödenmeyen ÖTV'nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.

ARAÇ PERT OLURSA NE OLACAK?

ÖTV muafiyetiyle alınan aracın 10 yıllık süre dolmadan pert olması halinde, gerekli şartların karşılanması durumunda ÖTV ödeme zorunluluğu doğmadan yeniden araç alınabiliyor. Kasko tazminatı ise aracın ÖTV hariç piyasa değeri ve hasar tarihindeki yıpranma payı dikkate alınarak hesaplanıyor.

ARAÇ SAHİBİ VEFAT EDERSE NE OLACAK?

Engelli araç sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda otomobil, yasal mirasçılarına intikal ediyor. Araç, 10 yıllık süre dolmadan veraset yoluyla mirasçılara geçtiğinde ÖTV alınmıyor. Aracın tek bir mirasçı adına devredilmesi için feragatname veya mahkeme kararı gerekebiliyor. Satış işlemlerinde ise yasal süre ve devir şartları esas alınıyor.

ENGELLİ ARACINI KİMLER KULLANABİLİR?

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan araçlar, yaşına bakılmaksızın engelli bireyin adına tescil ediliyor. Çocuklar ve ileri yaştaki vatandaşlar için de aynı uygulama geçerli. Aracın kullanım şartlarına bağlı olarak engelli bireyin eşi, annesi, babası ve çocukları da otomobili kullanabiliyor.