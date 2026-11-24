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İstanbul
Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabileceği araçlarda fiyat üst limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla birlikte yükseldi. 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan sınır, 2027 yılı için 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek araçların fiyat sınırı genişledi. Ancak araçlarda aranan yerlilik şartı nedeniyle belirli marka ve modeller tercih edilebilecek.
2027 yılında ÖTV'siz araç satın almak isteyen vatandaşların tercih edeceği otomobilin tüm vergiler dahil fiyatının 3 milyon 673 bin 706 liranın altında olması gerekecek. Ayrıca araçta yüzde 40 yerlilik şartı aranacak.
Türkiye'de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlar, belirlenen fiyat sınırı dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan, engellilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan kişilerin de muafiyetten yararlanabilmesi öngörülüyor.
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların belirlenen yasal süre dolmadan satılması halinde, alım sırasında ödenmeyen ÖTV'nin tahsil edilmesi söz konusu olabiliyor.
ÖTV muafiyetiyle alınan aracın 10 yıllık süre dolmadan pert olması halinde, gerekli şartların karşılanması durumunda ÖTV ödeme zorunluluğu doğmadan yeniden araç alınabiliyor. Kasko tazminatı ise aracın ÖTV hariç piyasa değeri ve hasar tarihindeki yıpranma payı dikkate alınarak hesaplanıyor.
Engelli araç sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda otomobil, yasal mirasçılarına intikal ediyor. Araç, 10 yıllık süre dolmadan veraset yoluyla mirasçılara geçtiğinde ÖTV alınmıyor. Aracın tek bir mirasçı adına devredilmesi için feragatname veya mahkeme kararı gerekebiliyor. Satış işlemlerinde ise yasal süre ve devir şartları esas alınıyor.
ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınan araçlar, yaşına bakılmaksızın engelli bireyin adına tescil ediliyor. Çocuklar ve ileri yaştaki vatandaşlar için de aynı uygulama geçerli. Aracın kullanım şartlarına bağlı olarak engelli bireyin eşi, annesi, babası ve çocukları da otomobili kullanabiliyor.