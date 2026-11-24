ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ukrayna'ya verilmesi beklenen 60 adet Patriot füze savunma sisteminin onayında hala harekete geçmemesi dikkat çekti.

Financial Times gazetesinin 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin Ukrayna'ya tedarik etmeyi kabul ettiği ve aralarında Avrupa envanterlerinde bulunan bazı füzelerin de yer aldığı yaklaşık 60 Patriot hava savunma füzesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) onayını bekliyor.

Kaynaklara göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından finanse edilen ABD tasarımı ve üretimi PAC-3 ve PAC-2 önleme füzelerinin teslimatını geciktiriyor.

ABD TESLİMAT ONAYINI VERMİYOR

Patriot füzeleri ABD yapımı olduğu için Washington'ın bunların ihracatına ve yeniden ihracatına onay vermesi gerekiyor. Habere göre Rus balistik füzelerine karşı en etkili savunma sistemi olan PAC-3 füzelerinden Ukrayna'ya Eylül ayında 8, Ekim ayında 10, Kasım ayında 10, Aralık ayında da 12 adet teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak kaynaklara göre 4 sevkiyatın hiçbirinin teslimatına henüz onay gelmedi. Ukraynalı yetkililerden birine göre daha eski bir model olan yaklaşık 20 adet PAC-2 önleme uçağının da Ukrayna'ya tedarik edilmesine karar verildi, ancak hala teslimat onayı bekleniyor.

Ukraynalı yetkililere göre Kiev'in kendi Patriot füze savunma sistemlerini üretmesine yönelik onay süreci de Pentagon'da ayrı bir şekilde geciktiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Zelenskiy'e ABD tasarımı olan silahın üretimine izin vereceğini belirterek, "Onlara Patriot'u üretme hakkı vereceğiz, onlara bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz" demişti.

ZELENSKİY 'ÇOK ÖNEMLİ' DİYEREK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy pazar günü yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızın parasını ödediği Patriot sistemleri için füzelerin transferinin ABD tarafından onaylanması çok önemli" demişti.

Zelesnkiy pazartesi akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna istihbaratının Rusların yeni saldırılar hazırladığına dair işaretler verdiğini belirterek, "Şehirlerimizi ve altyapımızı korumak için gerekli olan balistik füze savunma sistemlerinin tedarikinin bağlı olduğu ABD ve diğer ülkelerin de bu uyarılara dikkat etmesi önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İran'daki savaşı, dünya çapında Patriot füze savunma sistemlerinde ciddi bir kıtlığa yol açmıştı.