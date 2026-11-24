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İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kartal Belediyesi'ndeki kentsel dönüşüm işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada, 8 riskli yapının inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Kartal Belediyesi kentsel dönüşüm soruşturmasında gözaltına alınanlar;
1- İLKİN GÜNEŞ ERASLAN BAYBORA - KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRÜ
2- AYŞE GÖKSU - BELEDİYE MÜHENDİSİ
3- SEDA CİVAOĞLU - BELEDİYE MÜHENDİSİ
4- ABDURRAHMAN KARATAY ÖZBULUT - BELEDİYE MÜHENDİSİ
5- ULAŞ ACAR - BELEDİYE MÜHENDİSİ
6- HİDAYET AKÇAY - FİRMA YETKİLİSİ
7- OSMAN ALİ KORKMAZ - FİRMA YETKİLİSİ
8- ABDURRAHİM EKŞİ - FİRMA YETKİLİSİ
9- EMRE SARAN - FİRMA YETKİLİSİ
10- SELAHATTİN HACIALİOĞLU - FİRMA MÜHENDİSİ