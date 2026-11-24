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İstanbul
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 24 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,3142 TL
Satış (TL): 55,3386 TL
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,6112 TL
Satış (TL): 50,6334 TL