KÖK MAAŞ ELEŞTİRİSİ VE "NORMAL ZAM" İHTİMALİ

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklilere yapılacak zam düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram, en düşük emekli maaşında yalnızca enflasyon farkının uygulanması halinde ortaya çıkacak tablo ve kök maaş tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şunu bilinsin, bütün emeklilerimize normal zamdan daha fazla bir artış olacak. Yani normal zam neydi? Enflasyon farkını da ekrana vermiş olduğunuz gibi 23.552 TL idi. Eğer hiçbir artış yapılmazsa 25.907 TL olacaktı. Yani şu anda böyle bir ihtimal masada değil. Tüm emeklere bir seyyanen zamla birlikte öncelikle bir kere kök maaş artırılacak. Kök maaşlarımız şu, hep biliyorsunuz işte en düşük emekli maaşına artış yapılıyor ama kök maaştan da yani en düşük emekli maaşı almayanlar daha az bir artış alıyor diye emeklilerimizden bir feveran vardı, haklı bir eleştiri vardı; yani diyordu emeklilerimiz 'Ben zamanında yüksek maaş aldım, yüksek vergi ödedim, yüksek sigorta primi ödedim, ben daha az maaş alıyorum' diyordu. Şu anda bunların tamamı gözetilerek..."