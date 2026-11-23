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İstanbul
TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklilere yapılacak artışta yalnızca enflasyon farkı ihtimalinin masada olmadığını belirterek, önce seyyanen zam ardından oransal zam formülünü değerlendirdi.
Bayram, "aldığımız duyumlara göre" ifadesiyle mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşında 5 bin lira seyyanen zam ve yüzde 10 artışla 31 bin 400 TL civarının konuşulduğunu, bu tutarın 35 bin TL'ye kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu söylerken, yüksek prim ödeyenler ve 60-65 yaş üzerindekiler için de ek artış düzenlemesi beklediğini dile getirdi.
İşte emeklileri yakından ilgilendiren tüm detaylar ve rakamlar...
TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, emeklilere yapılacak zam düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayram, en düşük emekli maaşında yalnızca enflasyon farkının uygulanması halinde ortaya çıkacak tablo ve kök maaş tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şunu bilinsin, bütün emeklilerimize normal zamdan daha fazla bir artış olacak. Yani normal zam neydi? Enflasyon farkını da ekrana vermiş olduğunuz gibi 23.552 TL idi. Eğer hiçbir artış yapılmazsa 25.907 TL olacaktı. Yani şu anda böyle bir ihtimal masada değil. Tüm emeklere bir seyyanen zamla birlikte öncelikle bir kere kök maaş artırılacak. Kök maaşlarımız şu, hep biliyorsunuz işte en düşük emekli maaşına artış yapılıyor ama kök maaştan da yani en düşük emekli maaşı almayanlar daha az bir artış alıyor diye emeklilerimizden bir feveran vardı, haklı bir eleştiri vardı; yani diyordu emeklilerimiz 'Ben zamanında yüksek maaş aldım, yüksek vergi ödedim, yüksek sigorta primi ödedim, ben daha az maaş alıyorum' diyordu. Şu anda bunların tamamı gözetilerek..."
Düzenlemenin kapsamı ile Ocak ayı ödemeleri öncesinde Meclis ve bütçe takvimine değinen Bayram, sürecin işleyişini şöyle aktardı:
"...öncelikle yüksek prim ödeyene yüksek bir artış yapılması suretiyle, yine aynı şekilde 60 ila 65 yaş üzerindeki yaşlı vatandaşlarımıza, emeklilerimize daha fazla bir artış yapılmak üzere toplumun tüm kesimini, 17 milyondan fazla emeklimizi ilgilendiren bir düzenleme hayata geçecek. Neden düzenleme diyorum? Aralığa kadar bunun olması lazım. Çünkü Ocak itibarıyla bu maaşlar alınıyor. Önceki dönemlerde refah payı, seyyanen zamlar biraz geciktiriliyordu ve fark olarak yatırılıyordu. Bu sefer bu olmaması için hızlı bir şekilde Meclis gündemine gelecek bütçe görüşmeleri var biliyorsunuz 2027 yılının ama bütçe görüşmesi hemen sonra ilk kanun teklifi budur. Yani benim burada tahminim şu; Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şey mutlaka emeklilere bir zam yapılacaktır."
Zam matematiğinde önce enflasyon farkı yerine önce seyyanen zam uygulanıp üzerine oransal artış eklenebileceğini belirten Bayram, mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşı üzerinden senaryoları tek tek şöyle sıraladı:
"Zam da bana göre bir seyyanen zam artı enflasyon farkı olacaktır. Şimdi 23.552 TL'ye 5.000 TL'lik bir zam gelir, yüzde 10'luk da normal olması gereken enflasyon farkı eklenirse 31.407 TL. Bu formülde önce enflasyon farkı uygulayıp sonra seyyanen değil; zamanında memurlarda olduğu gibi ilk önce seyyanen zam, seyyanen zam üzerine oransal zam. Yine aynı şekilde 23.552 TL en düşük emekli maaşına 7.500 lira eklenir, yüzde 10 artış olursa 34.150 TL olur. Yine en düşük emekli maaşına 10.000 TL eklenir, yüzde 10'luk zam ilave edilirse 36.900 TL olur. Benim de tahminim 35.000-36.000 civarında bir artışın olacağıdır en düşük emekli maaşına. Neden hep en düşük emekli maaşını konuşuyoruz? En az artışlar bunlar olacak."
En düşük emekli maaşındaki hesapların taban artış anlamına geldiğini vurgulayan Bayram, yüksek prim ödeyenler ve hak sahiplerinin durumunu şu sözlerle anlattı:
"Yani bunun üzerinde artışlar da olacaktır. Neden? Şimdi yüksek maaş alanlar kök ücretine bir 5 bin ila 10 bin TL zam alacak, artı yüzde 10 enflasyon farkı alacağından dolayı en düşük emekli maaşla yüksek maaş alanlar daha fazla bir zam alacak. O yüzden burada toplumun tüm kesimini ilgilendiren, 17 milyondan fazla emeklimizin dul ve yetim aylığı, ölüm aylığıyla beraber gerçekten ihtiyacı olan kesimin faydalanacağı bir düzenlemenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bugün de Kabine toplantısında muhtemelen ekonomi yönetimi bir sunum yapacaktır."
Kabine toplantısındaki beklenti, yaş ve prim kademeleri ile geçmiş dönemdeki adalet tartışmalarına ilişkin olarak Bayram şu değerlendirmeleri yaptı:
"Açıklanacağını çok tahmin etmiyorum ama bugün mutlaka Kabine toplantısında gündeme gelecektir. Tabii biliyorsunuz emekli maaşları, artışları, fonla alakalı gelinen süreç, mutlak süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilendiği konular. O yüzden burada biliyorsunuz bir önceki açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız yaş ve prime göre bir düzenleme üzerine çalışıldığından bahsetmişti. İşte bu yaş ve prim şu; yani düşük alanlar, aslında düşük prim yatıranlar zamanında biraz daha düşük bir artış alacak.
Ama benim tahminim buna da en az bir 5 bin liralık seyyanen zam yapılacak. Yani şimdi primi zamanında düşük yatırmış kişiler, primi zamanında yüksek yatırmış kişilerle aynı maaşı almamalı ki vatandaşın haklı eleştirisi buydu. O yüzden yaş ve prime göre şimdi primi düşük ödediyseniz en az 5 bin lira gibi benim tahminim. Eğer prim yüksek ödendiyse 10 bin TL'ye varan bir artış olacağını tahmin etmekteyim. Bir de diğer kriterimiz yaş kriteri; 60 ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza daha fazla bir artış yapılması üzerine çalışılıyor."
Sürecin Meclis ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla kesinleşeceğini kaydeden Bayram, farklı prim gün sayıları arasındaki dengenin de bu düzenlemeyle gözetilmeye çalışıldığını şu sözlerle dile getirdi:
"Tabii bunlar tahmin, nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclisimizle birlikte verilecektir. Meclisten de geçecek sonuçta, Sayın Cumhurbaşkanı da onaylayacak. Bugün Kabine toplantısında konuşulacak. Daha netleşen bir şey yok ama tahminen yani aldığımız duyumlara da göre en düşük emekli maaşı, yani 5.000 lira seyyanen zam artı yüzde 10'luk bir artışla 31.400 TL civarında en düşük. Ama bunun 35.000'e kadar çıkma ihtimali de var en düşük emekli maaşı için konuşuyorum.
Şimdi daha yüksek prim alanlar için de ve yaşa göre de bir ayrımlaştırma yapılması gündemde. Bakın bu kesin değil ama bu da bakın bazı sorunlar da ortaya çıkartabilir. Şimdi biz en düşük emekli maaşına zam yapıldığında biliyorsunuz kök maaşa bir zam yapılmıştı. Diğer emeklilerimiz diyordu ki haklı bir eleştiriyle; 'Ya ben zamanında daha yüksek bir prim yatırdım, bu hakkaniyete uygun değil, bana da bu artış yapılması lazım' diyordu. Çünkü bakın en düşük emekli maaşı neyi içeriyor?
Zamanında düşük prim yatırılmış vatandaşlarımız; sosyal açıdan avantajlı olmayan, işte tarımda çalışmış, inşaatta çalışmış ya da eksik günü yatırmak zorunda kalmış, çalışamamış belli sebeplerden dolayı kişiler emekli olmuş. Tabii bu emekliliklerde biliyorsunuz SSK ve Bağ-Kur'da 3.600 günde emekli olan var, 5.400 günde emekli olan var Bağ-Kur'da. Ama diğer yandan 9.000 günde, 10.000 günde, 15.000 günde emekli olanlar var. Şimdi yüksek prim ödeyip de emekli olanlar da haklı bir eleştiriyle 'Ya en düşük emekli maaşı birden artırılıyor' diyor.
Devlet sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşın durumunu düşünmek zorunda ki bugüne kadar da öyle oldu, en düşük emekli maaşı artırıldı, diğerleri enflasyon oranında aldı. Ama hatırlayalım, 2022, 2023 ve 2024 yılında hep refah payı artışıyla yapıldı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın o enflasyona karşı ezdirmeyeceği sözü tutularak üzerine geçildi, seyyanen zamlar yapıldı. Ama bu sefer yani en düşük emekli maaşına bir zam yapılacak ama o haklı eleştiriden kaynaklı, yüksek prim ödeyenler 'Biz neden daha düşük bir maaş zammı alıyoruz' eleştirisine kulak tıkamayarak, kulak açarak burada onlara da daha fazla bir artış yapılacak konuşulabiliyor."