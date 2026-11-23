Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Rizespor maçı sonrası Mbaye Diagne'nin nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Hasi'nin bu açıklaması üzerine Diagne de "Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor'a 2-0 mağlup olan Amedspor'da Mbaye Diagne krizi devam ediyor.Senegalli futbolcu, kulüpten kendisi hakkında yapılan açıklamaya çok sert çıkıştı.

"AMEDSPOR'A RUHUMU VE TECRÜBEMİ VERDİM"

5 ay boyunca maaş almadan oynadığını iddia eden Diagne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim.

"ADIMIN LEKELENMESİNE ASLA İZİN VERMEM"

Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem"