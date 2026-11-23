Son ayların en düşük seviyesini gören altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın ve ons altında ibre yukarıya döndü.

ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'in faiz artışına gideceği beklentisinin bir miktar gevşemesi, altındaki yükselişte etkili oldu.

Kayıplarını toparlama sinyali veren altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 23 Kasım 2026 altın fiyatları...