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İstanbul
Son ayların en düşük seviyesini gören altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın ve ons altında ibre yukarıya döndü.
ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'in faiz artışına gideceği beklentisinin bir miktar gevşemesi, altındaki yükselişte etkili oldu.
Kayıplarını toparlama sinyali veren altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 23 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.609,32 dolar
Satış: 3.609,95 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.656 TL
Satış: 5.652 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.014 TL
Satış: 40.515 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.206 TL
Satış: 43.719 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.076 TL
Satış: 20.327 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.044 TL
Satış: 10.173 TL
GRAM ALTIN
Alış: 5.866,42 TL
Satış: 5.871,04 TL