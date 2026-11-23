Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'de pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Hızı saatte 75 kilometreyi bulacak fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de bazı vapur ve feribot seferleri iptal edildi.

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HABERİN ÖZETİ Deniz ulaşımına fırtına engeli: Vapur ve feribot seferleri iptal edildi Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de birçok feribot ve vapur seferi iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü hızı saatte 75 kilometreyi bulacak fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olacağını bildirdi. İDO, 23 Kasım Pazartesi günü Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerini iptal ettiğini açıkladı. BUDO, olumsuz hava koşulları sebebiyle 23 Kasım tarihindeki 12 seferini iptal etti. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü bazı seferlerini iptal etti.

Buna göre; saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamayacağı duyuruldu.

BUDO SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi, şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da iptal edilen seferler şöyle:

Saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

Saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları Çanakkale'de de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattında 23 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00'te yapılan seferler iptal edildi.