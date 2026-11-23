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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege'de pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Hızı saatte 75 kilometreyi bulacak fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de bazı vapur ve feribot seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü bazı seferlerini iptal etti.
Buna göre; saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamayacağı duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi, şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da iptal edilen seferler şöyle:
Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları Çanakkale'de de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattında 23 Kasım günü yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00'te yapılan seferler iptal edildi.