Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALARA KARŞI UYARI

23 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayacak uyarı kapsamında, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Fırtınanın 24 Kasım Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.