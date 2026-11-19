Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Marmara Denizi'nde etkili olan sağanak ve fırtına ulaşımı da vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 19 Kasım Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)