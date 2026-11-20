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İstanbul
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 20 Kasım Cuma günü yapılması planlanan bazı seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Ayrıca Çanakkale'de de cuma günü Kabatepe- hattı ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. İptal edilen GESTAŞ seferleri şöyle: