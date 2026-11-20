Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 20 Kasım Cuma günü yapılması planlanan bazı seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli: Seferler iptal edildi Marmara Denizi'ndeki şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Cuma günü BUDO ve Çanakkale'deki bazı feribot seferleri iptal edildi. BUDO'nun Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yapılamayacak. Çanakkale'de Kabatepe- hattı ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı GESTAŞ feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. GESTAŞ'ın saat 11:00 Gökçeada-Kabatepe, 13:00 Kabatepe-Gökçeada, 14:00 Bozcaada-Geyikli ve 15:00 Geyikli-Bozcaada seferleri iptal edilen seferler arasında yer aldı.

BUDO'NUN 10 SEFERİ İPTAL

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Kasım'daki saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleriyle saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Ayrıca Çanakkale'de de cuma günü Kabatepe- hattı ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. İptal edilen GESTAŞ seferleri şöyle: