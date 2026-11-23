Türkiye’nin en önemli tünel projelerinden olan Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında bulunan Alacabel Geçidi'nde kış aylarında yoğun kar yağışını ve ulaşım sorununu ortadan kaldıracak projede sona yaklaşıldı.

2016’da başlanan Toplam 19,2 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında 7 bin 420 metre uzunluğunda çift tüplü tünel ile 11,8 kilometrelik bağlantı yolları yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELLERİ ARASINDA YER ALACAK

Yapım sürecinde tünel uzunluğu 7 bin 360 metreden 7 bin 420 metreye çıkarılan Alacabel Tüneli, Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında yer alacak.

Tünelde kazı ve beton kaplama çalışmaları tamamlanırken asfaltlama, aydınlatma, elektrik, kamera sistemleri, havalandırma ve yangın güvenliği gibi teknik donanımların tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

ANTALYA-KONYA YOLU 7 KİLOMETRE KISALACAK

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının hizmete girmesiyle mevcut güzergâh 7 kilometre kısalacak. Antalya ile Konya arasındaki seyahat süresinde yaklaşık 20 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacak.

Proje kapsamında inşa edilen tünel ve bağlantı yolları, mevcut yol güzergâhına göre daha düşük rakımdan geçecek. Böylece özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımın aksadığı Alacabel Geçidi'nde sürücüler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek.

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca karbon emisyonunun yılda 7 bin 151 ton azaltılması hedefleniyor.

YIL SONUNDA HİZMETE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Antalya ile Konya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından biri olan Alacabel'de çalışmaların tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale gelecek. Yıl sonunda hizmete açılması hedeflenen proje, özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Alacabel Geçidi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.