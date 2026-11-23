ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ: 3.500 DOLAR VE 5.500 TL

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda takip edilmesi gereken seviyelere de dikkat çeken Tuna Kaya, ons altın ve gram altın için kritik destek noktalarını açıkladı.

Kaya’nın değerlendirmesine göre; ons altında 3.450-3.500 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kalıcı şekilde aşağı yönlü kırılması durumunda 3.350-3.400 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten Kaya, bu bölgeden hızlı bir tepki beklediğini söyledi.

Gram altında ise 5.500-5.600 TL bandının hem psikolojik hem de teknik açıdan güçlü destek olduğunu ifade eden Tuna Kaya, bu seviyelerin test edilmesi ve korunması durumunda kademeli alımların gündeme gelebileceğini belirtti.