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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Rekor yükselişlerin ardından yönünü aşağı çeviren ons altın ve gram altında düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken, Ekonomist Tuna Kaya piyasadaki satış baskısının arkasında üç temel faktör bulunduğuna dikkat çekti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında yeniden faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesi, dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası altın fiyatlarını baskıladı.
Altın yatırımcılarının merak ettiği konuları tek tek açıklayan Kaya, mevcut düşüşün yeni bir uzun vadeli düşüş trendinin başlangıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük yükselişlerin ardından altında yüzde 25-40 arasında düzeltmeler görülebildiğini hatırlatan Tuna Kaya, yaşanan geri çekilmenin tarihsel döngülerle benzerlik taşıdığını ifade etti.
Altındaki düşüşün nedenlerini değerlendiren Kaya, Fed’in faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmelerin belirleyici olduğunu söyledi:
"Fed’in Aralık’ta tekrar faiz artıracağı beklentisi güçlendi, dolar ve tahvil faizleri baskı yaptı. Yapay zekâ hisselerindeki satış dalgasında yatırımcılar marjin karşılamak için altını da sattı. Jeopolitik ve petrol tarafı da henüz altını destekleyecek kadar yumuşamadı. Bu tablo, “Altın bitti, düşüş trendi başladı” demek değil. Tarihsel döngülerde altın büyük yükselişlerden sonra %25-40 arası geri çekilmeler yaşar. Şu anki hareket tam olarak o karakterde. Uzun vadeli birikimci için altın şu an alım fırsatı ancak kısa vadeli al-satçı için hayır."
Yaşanan gelişmelerin altının uzun vadeli görünümünün sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Kaya, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar karşısında panik kararları almaması gerektiğini vurguladı.
Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda takip edilmesi gereken seviyelere de dikkat çeken Tuna Kaya, ons altın ve gram altın için kritik destek noktalarını açıkladı.
Kaya’nın değerlendirmesine göre; ons altında 3.450-3.500 dolar bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kalıcı şekilde aşağı yönlü kırılması durumunda 3.350-3.400 dolar aralığına kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten Kaya, bu bölgeden hızlı bir tepki beklediğini söyledi.
Gram altında ise 5.500-5.600 TL bandının hem psikolojik hem de teknik açıdan güçlü destek olduğunu ifade eden Tuna Kaya, bu seviyelerin test edilmesi ve korunması durumunda kademeli alımların gündeme gelebileceğini belirtti.
Kaya, yatırım stratejisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ons altında kritik destek 3.450-3.500 dolar bandı. Buranın altına kalıcı sarkma olursa 3.350-3.400’e kadar bir sarkma daha görebiliriz, ama oradan da hızlı tepki beklerim. Gramda ise 5.500-5.600 TL hem psikolojik hem teknik güçlü destek. Bu seviyeler test edilirse ve tutunursa, kademeli alım için uygun bölge olur. Panik satışı yeri değil. Daha önce de söylediğim gibi: altına aşık olmayın, ama portföyünüzün %25-30’unu uzun vadeli olarak burada tutun. Bu seviyelerden alanlar, 2027-2028’de rahat edecek."
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği “Altın ne zaman yeniden yükselişe geçecek?” sorusuna da cevap veren Tuna Kaya, kısa vadede tepki alımlarının gündeme gelebileceğini söyledi.
Özellikle pazartesi ve salı günlerine işaret eden Kaya, bu hafta altın fiyatlarında tepki yükselişleri görülebileceğini ancak kalıcı ve güçlü yükseliş dalgası için 2027 yılının başını beklediğini ifade etti.
Kaya’nın kısa vadeli beklentileri şöyle:
Altının yönünü belirleyecek gelişmelerin başında Fed beklentileri, dolar endeksinin seyri ve petrol fiyatlarının geldiğini belirten Tuna Kaya, petrolün 80 doların altına gerilemesi ve İran-ABD arasındaki jeopolitik gerilimin yumuşaması durumunda altındaki tepki alımlarının hızlanabileceğini kaydetti.
Uzun vadeli altın beklentilerinde ise dikkat çeken rakamlar paylaşan Tuna Kaya, asıl yükseliş ivmesinin 2027 yılının başından itibaren ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.
Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ülkelerin kamu borçlarının büyümesi ve jeopolitik risklerin devam etmesinin altını uzun vadede destekleyen temel unsurlar olduğunu belirten Kaya, 2027-2028 döneminde ons altının 7.000-8.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.
Gram altında ise önce 10.000 TL ara hedefinin, ardından 12.000-13.000 TL bandının gündeme gelebileceğini ifade etti. Döviz kurunun da gram altındaki yükselişe katkı sağlayabileceğini belirten Ekonomist Tuna Kaya, bu seviyelerin kendi uzun vadeli senaryosu kapsamında değerlendirildiğinin altını çizdi.
Tuna Kaya, ons altın ve gram altın için yıl sonu ve gelecek dönem beklentilerini de paylaştı.
Kaya’nın altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri şöyle:
Altındaki sert düşüşün uzun vadeli yatırımcı açısından panik nedeni olmadığını savunan Tuna Kaya, yatırımcıların özellikle ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 5.500-5.700 TL destek seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.
Kaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu düşüşler panik satışı yeri değil. Ons 3.500 dolar ve gram 5.500-5.700 TL desteklerini takip edin. Uzun vadeli pozisyonlarınızı koruyun, kademeli alım fırsatlarını değerlendirin. 2027’nin toparlanma yılı olmasını beklerim.