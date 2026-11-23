Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar için fırsat doğdu. İçişleri Bakanlığı ve bünyesindeki Jandarma Genel Komutanlığında binlerce personel istihdam edilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı ve Jandarma binlerce personel alımı yapacak İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce personel ve uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık personeli için başvurular 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet ve ilgili internet sitesi üzerinden alınacak, adaylarda KPSS türlerinden en az 60 puan şartı aranacak. Jandarma Genel Komutanlığına 8 bin 174 jandarma dahil olmak üzere farklı branşlarda toplam 9 bin erkek uzman erbaş alınacak. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 7 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet aracılığıyla 'personeltemin.jandarma.gov.tr' adresinden gerçekleştirilebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 1170 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.

JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALACAK

Öte yandan İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığına da binlerce personel alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.

Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.