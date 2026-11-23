Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazartesi günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Salı günü sıcaklık 10-12 derece düşecek, yurt genelinde hava yağmurlu geçecek.

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HABERİN ÖZETİ 23 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 22 ilde sağanak ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre yurt genelinde kuvvetli sağanak, fırtına ve hava sıcaklıklarında sert düşüş bekleniyor. Meteoroloji, sağanak ve fırtına beklenen 22 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 10-12 derece birden düşmesiyle birlikte kış soğukları etkili olacak. İstanbul'da pazartesi akşamı yerel kuvvetli sağanak beklenirken, kentteki sıcaklık salı ve çarşamba günü 9 dereceye inecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

22 İLDE 'SARI' ALARM

Meteoroloji, sağanak ve fırtına beklenen 22 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. O iller şöyle:

Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Van ve Yalova.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAATLİ UYARI

İstanbul'da pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIŞ SOĞUKLARI GELİYOR

Öte yandan Türkiye genelinde yarından itibaren kış soğukları hissedilecek. Bugün İstanbul'da 19 derece olan sıcaklık, salı ve çarşamba günü 9 dereceye düşecek. Bazı illerde ise sıcaklık 12 dereceye kadar düşüş gösterecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu